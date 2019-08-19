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19/08/2019 09:32

【駐京專電】人行金穩局：加快資管新規配套細則制訂出台

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》中國人民銀行金融穩定局局長王景武１７
日在《資管行業未來市場格局與業務模式研究》ＣＷＭ５０課題報告發布會上表示，資管新規實
施一年多以來，取得了初步成效。資管產品淨值化程度顯著提高，多層嵌套和通道業務大幅收縮
，期限錯配程度降低，下一步，以金融供給側結構性改革為主線，以對外開放為契機，加強資管
業務的功能監管，推進資管業務的平穩有序轉型。
　　一是要加快資管新規配套細則的制訂出台。具體來看，下一步，要繼續推進保險資管產品、
資管產品投資政府產業投資基金、商業銀行現金管理類產品，以及資產證券化等相關管理辦法的
制定實施，完善商業銀行理財子公司相關監管制度。通過盡快形成以資管新規為核心的資管業務
監管制度體系，進一步補齊監管短板，補平監管差異，推動資管業務回歸本源，為資管業務的有
序發展奠定堅實制度基礎。
　　二是要加強長期資金供給，推進資管業務平穩有序發展。一方面要繼續把握好防風險與促發
展的關係，加強監管協調和預期引導，推動金融機構穩妥有序確定整改計劃，確保新舊業務平穩
過渡；另一方面，要引導推動養老金、企業年金、保險資金發揮長期資金優勢，擴大可投資資管
產品的範圍，並適當放寬對所投資資管產品的投資範圍的限制，為資管業務轉型發展提供多元資
金支持。
　　三是以對外開放為契機，培育提高資管機構核心競爭能力，盡快提高投研能力、主動管理能
力、產品創新能力和銷售能力，實現資管行業的有效競合，共同推進資產行業良性健康發展、實
現順利轉型升級。

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