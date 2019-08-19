【人行新招】盛松成：新ＬＰＲ形成機制引導銀行中長期貸款下行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》上海市人民政府參事、原人行調查統計司

司長盛松成解讀新ＬＰＲ形成機制指出，８月１６日國務院總理李克強主持國務院常務會議，提

及改革完善貸款市場報價利率（ＬＰＲ）形成機制，核心內容包含兩點：一是增設ＬＰＲ５年期

以上品種，二是將ＬＰＲ定價機制確定為「公開市場操作利率加點」的方式。



＊增設５年期以上品種，引導銀行中長期貸款＊



他表示，當前人民幣貸款基準利率有短期、中長期等多個品種，其中，短期包括６個月、６

個月至１年；中長期包括１年至３年、３年至５年、５年以上，具有較為完備的期限結構。而

ＬＰＲ僅有１年期一個品種，增設５年期以上品種，完善ＬＰＲ期限結構，將有助於引導銀行中

長期貸款，降低企業實際融資成本。

８月１７日人行公告稱，公開市場操作利率主要指中期借貸便利利率（ＭＬＦ）。ＭＬＦ利

率主要有３月期、６月期和１年期三種，其中１年期投放最為常見。目前，１年期ＭＬＦ利率為

３﹒３％，低於現有的貸款基準利率（４﹒３５％）和ＬＰＲ利率（４﹒３１％），能一定程度

引導貸款利率下行。

對於如何理解ＬＰＲ「公開市場操作利率加點」的定價方式？他指出，理想的信貸利率傳導

渠道是「貨幣政策利率－銀行間市場利率－實體信貸利率」，但實際傳導並不順暢，主要體現在

存款利率不能很好反映市場利率變動，而商業銀行貸款主要參考貸款基準利率，也脫離了市場利

率「軌道」。ＬＰＲ採用「公開市場操作利率加點」定價方式後，由ＬＰＲ引導貸款利率，傳導

路徑由原先的「貸款基準利率－貸款利率」轉變為「貨幣政策利率－ＬＰＲ－貸款利率」，增加

了貨幣政策利率直接影響貸款利率的渠道，有助於進一步疏通貨幣政策的傳導路徑。



＊未來仍將通過降準置換ＭＬＦ，降低銀行融資成本＊



另外，盛松成表示，ＭＬＦ作為ＬＰＲ錨定基準利率，短期能引導貸款利率下行，但作為定

價基準，ＭＬＦ自身仍存在一些問題，這或只是短期權衡而非長期選擇。第一，ＭＬＦ本身存在

機制扭曲，中國法定存款準備金利率為１﹒６２％，而銀行獲取ＭＬＦ利率為３﹒３％，間接提

高了銀行經營成本。未來長期趨勢，仍然要通過降准置換ＭＬＦ，降低銀行融資成本，進而降低

實體企業融資成本。第二，ＭＬＦ的交易對手方主要是國有大行和股份制銀行，不在名單的中小

銀行很難參考ＭＬＦ利率，為定價帶來難度，未來是否需要進一步擴大交易商範圍值得探討。第

三，當前ＭＬＦ最長期限只有１年，即使ＴＭＬＦ也僅三年，與５年期ＬＰＲ存在一定期限錯配

，如何定價還需繼續考量。

資質較優小微企業可能更受利於改革，但最終實現「兩軌並一軌」，暢通「利率傳導的最後

一公里」進程仍需繼續努力。

ＬＰＲ定價機制採用「公開市場操作利率加點」的方式，將有助於進一步疏通貨幣政策傳導

路徑，但實現「兩軌並一軌」、暢通「利率傳導的最後一公里」進程仍需繼續努力。

