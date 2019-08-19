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19/08/2019 09:08

【深圳先行】中央支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中共中央、國務院日前（１８日）發布《關於支持深圳建設中
國特色社會主義先行示範區的意見》，提出「深圳要努力創建社會主義現代化強國的城市範例」
，並為深圳提出了５項戰略定位，希望深圳成為高質量發展高地、法治城市示範、城市文明典範
、民生幸福標桿和可持續發展先鋒；要求深圳提升民主法治建設水平、提升教育醫療事業發展水
平、完善社會保障體系。
　　目標是到２０２５年，深圳經濟實力、發展質量躋身全球城市前列，研發投入強度、產業創
新能力世界一流，文化軟實力大幅提升，公共服務水平和生態環境質量達到國際先進水平，建成
現代化國際化創新型城市。到２０３５年，深圳高質量發展成為全國典範，城市綜合經濟競爭力
世界領先，建成具有全球影響力的創新創業創意之都，成為中國建設社會主義現代化強國的城市
範例。
　　《意見》提出六個方面１６項措施，支持深圳在多方面先行先試，並盡快補足教育、醫療、
科創中心建設、民生等方面的短板。
　　其中，《意見》支持深圳在教育體制改革方面先行先試，擴大中小學教育規模，高質量普及
高中階段教育，加快創建一流大學和一流學科。
　　同時，加快構建國際一流的整合型優質醫療服務體系和以促進健康為導向的創新型醫保制度
。鼓勵社會力量發展高水平醫療機構，為港資澳資醫療機構發展提供便利。探索建立與國際接軌
的醫學人才培養、醫院評審認證標準體系，放寬境外醫師到內地執業限制，先行先試國際前沿醫
療技術。

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