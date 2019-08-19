【人行新招】人行改革ＬＰＲ，分析：貸款存量、利率變動會更靈敏

《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公告，決定改革完善貸款市場報價利率（ＬＰＲ）形

成機制，包括新增５年期品種，報價銀行增至１８家。

國信分析師王劍認為，舉措令整個貸款存量、增量的利率變動都會更靈敏。整個定價過程是

充分市場化的，定價最終是由供需對比決定的。因此，最終引導利率下行的因素，最為主要的還

是近期信貸需求弱，導致定價下行。如果貸款供不應求，那麼市場化的定價便會上升。

王劍解釋，新模式和原本的模式相比，並不是新的方式下利率一定往下掉，而是傳導流程變

化。原本的模式，貸款定價也是在官定基準利率基礎上可自由浮動。但是，原來模式的問題在於

，官定基準利率「粘性」太強，常年不動，不利於政策引導利率變化。

而新模式下，ＬＰＲ跟１８家銀行的報價相關，這１８家銀行的定價首先能夠市場化變動，

ＬＰＲ隨之變化，那麼按ＬＰＲ上下浮簽訂的存量貸款合同，利率也會跟著變動。因此，整個貸

款存量、增量的利率變動都會更靈敏。



＊聯訊證券：以改革的方式達成貸款「降息」的作用＊



聯訊證券李奇霖分析稱，改革ＬＰＲ主要是為了提高人行貨幣政策傳導的有效性，實體經濟

的貸款利率整體趨於下行，以改革的方式達成貸款「降息」的作用。

李奇霖解釋，由於銀行表內ＦＴＰ定價此前多數存在兩套體系，一套是基於市場利率定價，

適用於金融同業市場，另一套是基於存貸款基準利率，適用於存貸業務。

在兩套ＦＴＰ定價體系下，市場利率的下滑無法有效傳導至銀行貸款利率這一端，導致貨幣

政策寬鬆的效果傳導至實體經濟的效果有限。

同時，由於銀行在貸款端定價錨定的是貸款基準利率，上浮與下浮的比例依然受到隱性的制

約，對於部分高風險的客戶，無法對其進行有效的定價，導致金融信貸資源無法有效輸送至政策

扶持的高信用風險中小微企業，而是大部分集中在房地產等具有優質抵押品的行業。

對房貸來說，考慮到房貸目前仍屬於安全屬性優質的資產，房貸利率或將下行，有利於房地

產銷售，但在房地產嚴格調控的大背景下，利好程度有限，且信托貸款支持房企通道被進一步壓

縮，土地購置和房地產投資增速將繼續下行。

