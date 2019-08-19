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即市新聞

19/08/2019 09:22

【人行新招】券商：ＬＰＲ改革有望提振Ａ股短期反彈

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公告，決定改革完善貸款市場報價利率（ＬＰＲ）形
成機制，包括新增５年期品種，報價銀行擴至１８家。券商普遍認為，ＬＰＲ改革有望提振短期
反彈。
　　聯訊證券認為，就銀行股而言，盈利上整體對中小銀行更不利，因為此前中小銀行的中小企
業、民營企業貸款佔比高，利率也很高，這次國務會議確定降低貸款利率以及人行發布ＬＰＲ，
將促使銀行降低貸款利率，此前銀行股因為擔心這一利空政策，而近期整體表現低迷，利空消息
落地後，中小銀行股的股價表現未必下跌。因為中小銀行今年上半年盈利增速普遍不錯，新政策
下，增速可能有所下降，考慮到估值因素，中小銀行整體仍有很大的市場上漲空間。
　　方正證券亦認為，ＬＰＲ改革對於市場短期反彈有部分提振作用，但是持續性的反彈仍需要
明確的政策信號以及經濟企穩的預期。由於４月份市場的下跌中流動性並不是影響市場的核心矛
盾，影響估值的因素更多是政策預期的變化以及貿易戰的影響，貨幣市場利率和票據直貼利率已
經低於或者接近２００８年的低點，信貸梗阻股票市場關注相對較小，而且此次政策調整市場預
期已經較為充分，後續市場上漲需要明確的政策信號，比如說ＭＬＦ利率的下降以及地方政府專
項債新增等。
　　光大證券指出，本周市場面對中美摩擦再次階段性緩和、美債利率倒掛引發全球大跌的外部
因素擾動時，走出相對獨立行情，表明在跌至估值合理區間後，外患無需過憂，未來應更多聚焦
內部因素變化。本周末人行改革完善ＬＰＲ形成機制，在更加市場化的機制下有利於推動實際貸
款利率下行，是實體經濟的又一實質性寬鬆利好。（ａｃ）

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