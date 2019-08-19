【人行新招】馬駿：解決傳導順暢性問題，貸款利率隨政策降

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿表

示，新的利率定價機制由商業銀行參考ＬＰＲ自主加點定價，有利於疏通貨幣政策傳導機制，降

低企業融資成本。

馬駿認為，原來銀行的貸款利率主要是基於基準貸款利率，而基準貸款利率又是長期不變的

，所以政策利率的變化，比如ＭＬＦ（中期借貸便利）下降，不容易導致貸款利率下降，因此利

率的傳導就不順暢。這次主要解決的問題是傳導的順暢性問題，通過改革明確要求銀行的貸款利

率以後要跟ＬＰＲ掛勾，ＬＰＲ又跟ＭＬＦ利率掛勾，這樣就建立了比較順暢的傳導機制。未來

如果政策利率下降，貸款利率也會跟著下降，有助於降低企業的融資成本。



＊銀行利差走勢短時間內難量化＊



對於市場人士認為，在存款利率不變的情況下，貸款利率下行可能導致銀行利差收窄，對商

業銀行產生不利影響。馬駿認為，由於受多方面因素影響，銀行利差走勢短時間內難以進行量化

。

馬駿稱，不能排除銀行利差有下降的可能性，但是到底會不會降、降低多少、降的有多快取

決於很多因素，很難馬上就進行量化。影響未來利差走勢的因素包括：一是宏觀經濟情況，尤其

是未來貸款需求是不是旺盛；二是風險溢價，風險溢價又跟貸款的違約率相關；三是政策利率本

身的情況，政策利率的水平和變化；四是新的傳導機制落地速度有多快，因為傳導機制到了銀行

還涉及改ＩＴ系統等等，還要花一段時間。

有機構預測，８月２０日新公布的ＬＰＲ利率可能維持在４﹒２５％－４﹒３０％的水平，

比目前４﹒３１％的水平小幅下行，低於目前基準利率４﹒３５％的水平。

