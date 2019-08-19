【深圳先行】國家支持深圳建綜合性國家科學中心，完善創業板發行

《經濟通通訊社１９日專訊》中共中央、國務院日前（１８日）發布《關於支持深圳建設中

國特色社會主義先行示範區的意見》。在支持科創方面，《意見》提出，支持以深圳為主陣地建

設綜合性國家科學中心；支持深圳建設５Ｇ、人工智能、網絡空間科學與技術、生命信息與生物

醫藥實驗室等重大創新載體，探索建設國際科技信息中心和全新機制的醫學科學院；允許取得永

久居留資格的國際人才在深圳創辦科技型企業、擔任科研機構法人代表；在未來通信高端器件、

高性能醫療器械等領域創建製造業創新中心；打造數字經濟創新發展試驗區。

與此同時，研究完善創業板發行上市、再融資和併購重組制度，創造條件推動註冊制改革。

支持在深圳開展數字貨幣研究與移動支付等創新應用。促進與港澳金融市場互聯互通和金融（基

金）產品互認。在推進人民幣國際化上先行先試，探索創新跨境金融監管。



＊支持深化外匯管理改革＊



在進一步改革開放方面，支持深圳開展區域性國資國企綜合改革試驗。建設自貿區，加快構

建與國際接軌的開放型經濟新體制。支持深圳試點深化外匯管理改革。推動更多國際組織和機構

落戶深圳。支持深圳舉辦國際大型體育賽事和文化交流活動，建設國家隊訓練基地，承辦重大主

場外交活動。

在保障民生方面，深圳將健全多層次養老保險制度體系，構建高水平養老和家政服務體系。

推動統一的社會保險公共服務平台率先落地，形成以社會保險卡為載體的「一卡通」服務管理模

式。推進在深圳工作和生活的港澳居民民生方面享有「市民待遇」。建立和完善房地產市場平穩

健康發展長效機制，加快完善保障性住房與人才住房制度。

在助推粵港澳大灣區建設方面，將探索創新科技管理機制，促進人員、資金、技術和信息等

要素高效便捷流動。推進深莞惠聯動發展，促進珠江口東西兩岸融合互動，創新完善、探索推廣

深汕特別合作區管理體制機制。（ｌｃ）

