【人行新招】中信：ＬＰＲ改革後，十年國債收益率向２﹒８％靠近

《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公告，決定改革完善貸款市場報價利率（ＬＰＲ）形

成機制，包括新增５年期品種，報價銀行擴至１８家。中信證券固定收益首席分析師明明表示，

此次ＬＰＲ改革後，對債市而言，１０年期國債收益率料維持２﹒８％∼３﹒２％，預測隨著利

率併軌的進一步落地，１０年國債到期收益率將繼續向２﹒８％靠近。

明明認為，本次貸款利率市場化推進加速有超預期成分，預計會開啟一段利率下行空間。（

ｗｌ）

