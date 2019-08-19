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19/08/2019 10:43

【人行新招】中信：ＬＰＲ改革後，十年國債收益率向２﹒８％靠近

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公告，決定改革完善貸款市場報價利率（ＬＰＲ）形
成機制，包括新增５年期品種，報價銀行擴至１８家。中信證券固定收益首席分析師明明表示，
此次ＬＰＲ改革後，對債市而言，１０年期國債收益率料維持２﹒８％∼３﹒２％，預測隨著利
率併軌的進一步落地，１０年國債到期收益率將繼續向２﹒８％靠近。
　　明明認為，本次貸款利率市場化推進加速有超預期成分，預計會開啟一段利率下行空間。（
ｗｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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