《洞析樓市－魏東》夜經濟會是下一個經濟增長點嗎？

《洞析樓市》忽如一夜春風來，夜經濟的號角在全國多個城市吹響。北京、上海、濟南、天

津等城市相繼出台了新一輪促消費政策，而「夜經濟」成為這些城市促消費的一個高頻詞匯。

內需已經成中國經濟的重要組成部分，２０１８年，內需對於經濟增長的貢獻超過７５％，

成為中國經濟增長的重要引擎。從２０１８到２０１９年，國際形勢不確定性增強，由於中美貿

易爭端導致出口增速放緩，因此如何挖掘內需潛力進一步提升居民消費是國家促進經濟發展急需

思考的問題。在過去的十年，電商迅猛發展，給實體商業帶來了深重的打擊，不過在經歷了諸多

挑戰之後，實體商業也在持續調整，在新零售和體驗式消費的大旗下，購物中心的客流也迎來了

穩定的增長，可以說，日間消費的潛力已經被逐漸挖掘殆盡了，因此，夜間消費有可能成為另外

一個消費的增長極。



＊夜間消費佔全天消費的比例超過３６％＊



隨著社會壓力增長，娛樂方式多元化和個體意識的覺醒，熬夜晚睡已經成為當代年輕人的生

活方式和生活態度之一。

艾瑞咨詢發布的《２０１９年中國熬夜晚睡年輕人白皮書》集中調查了１５－３５歲人群的

晚睡情況，報告顯示，４２﹒６％晚睡黨通常在２２：００－２３：００入睡，近３３﹒７％的

人群通常在２３：００－２４；００入睡，而凌晨才進入夢鄉和長期作息不規律人群佔比則高達

２３﹒７％。在一半晚睡黨心中，２４：００以後入睡才被認為是晚睡，這意味如果晚上６點下

班到入睡，上班族可以有６個小時的自由支配時間。然而，該報告同時顯示，晚睡黨睡前的活動

分布分別為：７８﹒８％玩手機，５０﹒５％看電視，４８﹒９％閱讀，而聊天，看劇，刷文和

買買買佔據手機應用的前三位，佔比分別為６２﹒７％，５２﹒５％和４８﹒９％。顯然，夜晚

的時間為電商貢獻巨大，根據阿里巴巴今年７月份發布的夜經濟報告，２１：００－２２：００

是淘寶成交最高峰，夜間消費佔全天消費的比例超過３６％。

不過，網上購物絕不應該是夜晚消費的主流，夜消費的組成多種多樣，夜經濟的發展狀況也

是衡量一個城市活力的重要指標。全球主要門戶城市如紐約，巴黎，倫敦等城市的夜生活多姿多

彩，除了多樣的餐飲之外，電影、戲劇、音樂劇、文化沙龍、美術館講座等等都是夜間生活的重

要組成部分，也反映了一個城市的文化消費水平。總體而言，夜生活有五個重要的組成部分，分

別為餐飲服務，酒吧，藝術，演出和體育運動。以紐約為例，２０１７年紐約市政府專門成立了

紐約夜生活辦公室用以推進紐約夜生活的發展，數據顯示，夜生活為紐約創造了近２０萬的直接

就業以及１９１億美元的經濟產出，同時，夜生活也帶來了２﹒５萬個間接工作機會以及５１億

美元的間接經濟產出，為紐約市政府每年創造超過１８億美元的財政稅收，佔紐約全部財政稅收

的３﹒２％。



＊單憑政府的補貼作為支撐明顯不是長久之計＊



一個城市夜生活的活躍程度從２４小時便利店的多少可見一斑。２４小時便利店可以滿足夜

間消費人群的需求，而晚睡人群數量的增加和夜間生活的逐漸豐富又可以促進２４小時便利店的

增長。以日系三大２４小時便利店在中國主要城市的數量來看，全家，羅森，７－Ｅｌｅｖｅｎ

三家合計在上海共有２３１９家門店，在廣州有８１３家門店，北京則只有４２５家門店。而事

實是，上海和廣州的夜生活不管是從種類豐富度還是消費能力上都強過北京。支付寶夜間公共交

通出行最活躍的城市中，西安，上海，杭州，武漢，廣州位列前五，而北京則排名第六。

為了刺激夜間消費，北京從今年７月份開始延長了部分地鐵線路的運營時間，同時對於購物

中心內的餐飲延長營業時長的給與補貼。在紐約的夜經濟中，餐飲類的產出達到夜經濟總產出的

６２﹒８％，這也是為什麼北京也將重點放在了發展夜間餐飲，藍色港灣，世貿天階，簋街，合

生匯等政府重點打造的商圈餐飲比例都較高。

在充分認識到夜經濟的潛力後，政府出台的一系列政策有望促進夜經濟的發展，不過，單憑

政府的補貼作為支撐明顯不是長久之計，北京從去年開始的整治拆牆破洞活動飽受爭議，整肅了

街道帶來的後果是原本就不發達的街邊零售的進一步萎縮，僅從餐飲而言，商務會館，大排檔街

邊小店都是重要的組成部分，對很多人而言，街邊小攤和夜市這些帶著煙火氣的地方才是一個城

市的精髓所在。

《戴德梁行北中國區研究部主管 魏東》

