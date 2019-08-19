【人行新招】ＬＰＲ改革將促使銀行降低貸款利率，建行Ａ挫逾２％

《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行改革完善貸款市場報價利率（ＬＰＲ）形成機制，新

增５年期以上品種，報價銀行由１０家擴大至包括外資、民營等１８家。人行表示，ＬＰＲ新形

成機制，可以起到運用市場化改革辦法推動降低貸款實際利率的效果。形成機制完善後，將對市

場利率的下降予以更多反映，前期市場利率整體下行幅度較大。

市場預料明日（２０日）亮相的新ＬＰＲ有望下降，目前的ＬＰＲ利率為４﹒３１％，高於

１年期ＭＬＦ利率３﹒３％，但低於現有的貸款基準利率４﹒３５％。

就銀行股而言，人行此次以改革的方式達成貸款「降息」的作用，盈利上整體對中小銀行更

不利，因為此前中小銀行的中小企業、民營企業貸款佔比高，利率也很高。

銀行股今早近乎全線下低，常熟銀行（滬：６０１１２８）及寧波銀行

（深：００２１４２）雙雙急挫約３﹒４％，南京銀行（滬：６０１００９）亦挫近３﹒３％，

平安銀行（深：０００００１）跌近２％，興業銀行（滬：６０１１６６）亦跌１﹒８％。

四大行亦均錄得明顯跌幅，建行（滬：６０１９３９）挫近２﹒３％，工行

（滬：６０１３９８）跌逾１﹒６％，中行（滬：６０１９８８）及農行（滬：６０１２８８）

亦跌逾１％。（ａｃ）

