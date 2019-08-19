  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/08/2019 09:59

【人行新招】ＬＰＲ改革將促使銀行降低貸款利率，建行Ａ挫逾２％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行改革完善貸款市場報價利率（ＬＰＲ）形成機制，新
增５年期以上品種，報價銀行由１０家擴大至包括外資、民營等１８家。人行表示，ＬＰＲ新形
成機制，可以起到運用市場化改革辦法推動降低貸款實際利率的效果。形成機制完善後，將對市
場利率的下降予以更多反映，前期市場利率整體下行幅度較大。
　　市場預料明日（２０日）亮相的新ＬＰＲ有望下降，目前的ＬＰＲ利率為４﹒３１％，高於
１年期ＭＬＦ利率３﹒３％，但低於現有的貸款基準利率４﹒３５％。
　　就銀行股而言，人行此次以改革的方式達成貸款「降息」的作用，盈利上整體對中小銀行更
不利，因為此前中小銀行的中小企業、民營企業貸款佔比高，利率也很高。
　　銀行股今早近乎全線下低，常熟銀行（滬：６０１１２８）及寧波銀行
（深：００２１４２）雙雙急挫約３﹒４％，南京銀行（滬：６０１００９）亦挫近３﹒３％，
平安銀行（深：０００００１）跌近２％，興業銀行（滬：６０１１６６）亦跌１﹒８％。
　　四大行亦均錄得明顯跌幅，建行（滬：６０１９３９）挫近２﹒３％，工行
（滬：６０１３９８）跌逾１﹒６％，中行（滬：６０１９８８）及農行（滬：６０１２８８）
亦跌逾１％。（ａｃ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態19/08/2019
約翰遜出訪德法 冀脫歐解死結
生財有道16/08/2019
【國泰風波】國泰兩管理高層辭任 CEO：對過往數星期經歷挑戰理應承擔責任
生財有道16/08/2019
【嚟緊炒D乜】眾安在綫虧轉盈終見起色 炒中期業績博上20元
FOCUS16/08/2019
【FOCUS】港府派糖、首富發聲、做空潮起 香港之夏臨掀底牌
生財有道16/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：鐵塔1.7元值得吸納
中國故事16/08/2019
【京城近觀】北京的夜生活來了
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金