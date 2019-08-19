【人行收水】消息稱人行今進行２００億逆回購，淨回籠１００億

《經濟通通訊社１９日專訊》市場消息指，人行今日將進行２００億元（人民幣．下同）７

天期逆回購操作。

公開市場今日有３００億元逆回購到期，即今日淨投放１００億元。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。

中信證券固收首席分析師明明表示，公開市場本周有３０００億元逆回購到期，人行料將對

到期的逆回購採取續作，且為平滑資金面波動，人行或繼續保持淨投放。而近期受繳稅等因素影

響回購利率明顯上行，料經過人行的平滑操作，預計本周回購利率不會進一步走升。（ａｃ）

