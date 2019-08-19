《經濟通通訊社１９日專訊》市場消息指，人行今日將進行２００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作。
公開市場今日有３００億元逆回購到期，即今日淨投放１００億元。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。
中信證券固收首席分析師明明表示，公開市場本周有３０００億元逆回購到期，人行料將對
到期的逆回購採取續作，且為平滑資金面波動，人行或繼續保持淨投放。而近期受繳稅等因素影
響回購利率明顯上行，料經過人行的平滑操作，預計本周回購利率不會進一步走升。（ａｃ）
19/08/2019 09:24
【人行收水】消息稱人行今進行２００億逆回購，淨回籠１００億
《經濟通通訊社１９日專訊》市場消息指，人行今日將進行２００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作。
公開市場今日有３００億元逆回購到期，即今日淨投放１００億元。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。
中信證券固收首席分析師明明表示，公開市場本周有３０００億元逆回購到期，人行料將對
到期的逆回購採取續作，且為平滑資金面波動，人行或繼續保持淨投放。而近期受繳稅等因素影
響回購利率明顯上行，料經過人行的平滑操作，預計本周回購利率不會進一步走升。（ａｃ）
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