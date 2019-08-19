《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，今日進行的２００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日有３００億元逆回購到期，即今日淨回籠１００億元。（ａｃ）
19/08/2019 10:15
【人行收水】人行２００億逆回購利率持平，淨回籠１００億
《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，今日進行的２００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日有３００億元逆回購到期，即今日淨回籠１００億元。（ａｃ）
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