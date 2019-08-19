【華為風波】華為被全面封殺之際，聯邦快遞被中方指控寄運槍支

《經濟通通訊社１９日專訊》福建省福州市公安局昨日（１８日）通報，該局稱近期接到報

警，該省一家運動用品公司收到由美國聯邦快遞公司承運的一份快遞包裹，該包裹由該公司一個

美國客戶寄出的，內有槍支。目前，福州警方已將槍支暫扣，並開展立案調查。

由於通報內容十分簡單，無從得知該槍支究竟是甚麼類型的槍支。中國法律對槍支的定義十

分廣泛，遊戲攤位射氣球用的氣槍、玩具火柴槍、仿真槍，甚至是槍形的鎖匙扣，只要其槍口比

動能每平方厘米１﹒８焦耳以上，便達到公安部對槍支的認定標準。

華為於今年５月投訴，聯邦快遞日前將日本寄往華為中國地址的兩個包裹轉運至美國，並試

圖轉運另外兩個由越南寄往華為其他亞洲辦公室的包裹，聯邦快遞解釋稱因美國商務部工業與安

全局的指令不清晰，導致公司出現操作失誤，但中方不滿意有關解釋。美國對華為禁令的９０日

寬限期將於今晚屆滿，而聯邦快遞在此時再被曝出嚴重事故，時間節點巧合。

《環球時報》發表長文指，聯邦快遞今年以來對華為作出一系列嚴重行業道德和規範的表現

，現在又曝出上述事件，「我們不知道聯邦快遞是睡著了，還是在配合一個針對中國的甚麼陰謀

？」文章批評，聯邦快遞缺少拒絕美國政府干預和利用的骨氣或能力，又強調無論是誰嚴重違反

中國法律，都須付出應有代價。（ｅｙ）

