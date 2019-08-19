【深圳先行】專家：深圳建先行示範區將成推動大灣區發展核心引擎

《經濟通通訊社１９日專訊》中共中央、國務院日前（１８日）發布《關於支持深圳建設中

國特色社會主義先行示範區的意見》。據《央視》引述中國綜合開發研究院副院長曲建認為，深

圳建設先行示範區將成為推動粵港澳大灣區發展的核心引擎。

曲建表示，這個戰略里面已經向全國展示出來了創新高質量、高層次發展的理念。深圳這次

借助《意見》可以成為整個粵港澳大灣區９＋２城市裡面的一個龍頭型城市，引領著整個９＋２

城市的發展，特別是有利於粵港澳之間的合作，所以對整個區域的發展會起到非常大的一個作用

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