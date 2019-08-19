【ＦＯＣＵＳ】「深圳」、「利率」政經兩招，北京冀動力重整

【ＦＯＣＵＳ】增長下行加劇、貿戰僵局難解、香江風波未平……面對逆風環伺，北京於周

末連出兩項政經大招：支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區；改革完善貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）形成機制。前者旨在借深圳推動經濟以外更廣闊領域的深化改革，助力「中國２０５

０年建成社會主義現代化強國」的目標；後者則意圖以貸款利率「兩軌合一」，推動實體經濟資

金成本走低－－兩者齊指向中國未來發展改革前景動力重整。



＊＊經濟排頭轉高質量發展開拓者，加持深圳成Ｐｌａｎ Ｂ？＊



香港反修例政治風暴進入第１２周，剛剛過去的周日（１８日）再現逼爆港島的「流水式集

會」。國務院同日發布「支持深圳建設中國特色主義先行示範區」的意見，令人難免揣測。早前

於《粵港澳大灣區發展規劃綱要》９７次提及「香港」的中央，是否正「加持」獲提及８９次深

圳的Ｐｌａｎ Ｂ地位。

跟４０年前鄧小平支持深圳「先行先試」創辦經濟特區不同，今次「中國特色社會主義先行

示範區」的提法，似冀望深圳由經濟領域改革開放排頭兵，轉向創新、法治、文明、民生等高質

量發展改革的開拓者。此從意見提出的「高質量發展高地」、「法治城市示範」、「城市文明典

範」、「民生幸福標桿」、「可持續發展先鋒」５大戰略定位可見一斑。

而無論是「高質量發展高地」所涉創新驅動發展，還是「法治城市示範」所涉用法治規範政

府和市場邊界，劍指香港既有優勢之味明顯。倘若深圳成功借示範區效應，於創新、法治、資金

進出、文化軟實力等多個領域後起直追，香港地位會否邊緣化，恐不言而喻。



＊利率兩軌合一，市場化方向再邁步＊



另一邊廂，央媽揭盅市場期待已久的貸款利率「兩軌合一」，將自周二（２０日）起，以１

年期ＬＰＲ（貸款市場報價利率）替代１年期基准利率作為企業中長期貸款的參照利率。由於新

的ＬＰＲ將掛鈎１年期ＭＬＦ（中期借貸便利）利率（３﹒３％），後者顯著低於１年期基准貸

款利率（４﹒３５％），理論上相當於不對稱減息。

官方出手，將原本銀行只適用於最優質客戶（ＬＰＲ中的Ｐ，即指Ｐｒｉｍｅ）的貸款利率

推而廣之，為貸款利率換上「新錨」，打通「政策利率－市場利率」的傳導渠道之意明顯。不過

，ＬＰＲ到底能在多大程度推動中小微企實際融資成本下降仍是未知之數，一是央媽短期並無下

調ＭＬＦ利率的跡象，而銀行在自身資金成本未明顯降低及淨息差本就受壓下，難以大幅降低Ｌ

ＰＲ利率；二是銀行在做出任何貸款前，必考慮風險溢價和違約率，意味中小微企受惠ＬＰＲ的

程度恐小於議價能力較高的國企。

不論如何，為深圳貼上２０２５年的新定位，以及再向利率市場化方向邁進一步，都指向北

京嘗試重整未來發展改革動力；以法治、最自由經濟體等為傲的香港，實應盡早結束內耗，深思

下一步去向何處。（經濟通通訊社 俞瑾）

