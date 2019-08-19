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即市新聞

19/08/2019 11:02

《融天納地－溫天納》內地熱炒港股通？

　　《融天納地》人民幣匯率持續變化，但內地能直接對沖選擇的外匯資產並不多，港股通就是
其一。內地證券時報近日亦與筆者進行了一個訪談，討論南下資金對港股的熱情正在刷新紀錄。
以上周四（１５日）為例，通過港股通的南下資金淨買入４６億港元，一舉創下了２０１９年單
日成交最高紀錄；相比近期北上資金間歇性淨買入，南下資金已經連續２０個交易日大手筆增加
持倉，累計淨買入已達２８８億港元，特別是在有色金融、醫藥生物等板塊個股大幅增加持倉。
　　
　　自８月以來，恆生指數出現階段回落，累計跌幅已經超過８％（截至上周四），但是港股通
開啟了摸底模式，自８月以來累計淨買入已經超過了２８８億港元，創下年內月份新高。其中，
８月１５日港股通淨買入達到４６億港元，為年內單日最高紀錄。
　
　　整體來看，目前南下資金累計淨買入已經達到９２８７億港元，不斷逼近萬億大關。相比，
北上資金近期波動較大，８月以來通過滬、深股通累計淨賣出近１２４元，「南熱北冷」局面再
次出現。
　
　　實際上，自今年以來，北上資金在２月、３月Ａ股反彈市中均有大幅加倉，期間累計淨買入
均反超南下資金。不過，在４月份後，北上資金淨買入金額縮減，被南下資金反超前。
　
　　從估值水平來看，Ａ、Ｈ股溢價在擴大。參考內地市場數據顯示，恆生ＡＨ股溢價指數近一
年來持續擴大，最新達到１３２﹒１７。無論是滬港通，還是深港通，Ａ股溢價均大幅超過對應
港股標的，粗略估計，Ａ股溢價大於３０％標的合計數字開始向「百」進發。
　
　　近期南下資金活躍淨買入港股標的，估計是考慮中美貿易摩擦糾紛、人民幣匯兌換美元貶值
情況，部分投資者有一定的對沖需求，不過大部分港股通標的的底層其實都是以人民幣為計量標
準，對沖作用其實並不完善。
　
　　對於港股目前估值情況，整體而言，港股市場目前估值較低，是因為外圍及內在原因的不確
定性存在，投資者觀望情緒較高。不過，對內地投資者而言，就算投資標的股價不升，匯率的變
化也會在一定程度促成利潤，亦反映出港股通投資者的避險情緒及摸底的新投資形態。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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