《運籌帷幄－梁業豪》每周指數期權適合散戶？

《運籌帷幄》香港交易所計劃於９月１６日推出每周恆生指數期權和每周恆生中國企業指數

期權，有待監管機構批准。新產品將有現周和下周（即分別於現周最後一個交易日到期和於下周

最後一個交易日到期）兩種不同到期日，首六個月交易豁免證監會徵費。除每周到期外，每周指

數期權合約與一般指數期權合約無異。香港交易所表示，推出每周指數期權旨在讓投資者可因應

發生短期事件，如公布經濟數據時，選擇短期的低期權金工具，作出風險管理。最後，若每周指

數期權的到期日與月度指數期權的到期日相同，該每周指數期權合約將不會推出，而香港交易所

已邀請莊家為每周期權提供報價，每周恆生指數期貨則不會同時推出。

對散戶而言，表面上這是一個好消息，但實情並非如此。大家都知道，散戶投機者多只會入

市持有期權長倉，而非短倉，且喜歡，或因應市態度猶豫而一直持貨，等待結算。須知期權時間

值會於最後數個交易日呈現急速的自然損耗，令期權金大幅下跌，對應市經驗不足，反應不夠快

，買賣決定不夠果斷的長倉持有者非常不利。

舉個例說，若大家因港股大市出現了新利淡消息，而急於入市持有於現周最後一個交易日到

期的每周恆生指數認沽期權長倉進行短線投機或為所持有的現貨下跌風險作對沖；到了最後交易

日，即使恆生指數如期下跌，各位來自每周恆生指數認沽期權長倉的利潤可能會十分不理想，甚

至有可能會錄得少許虧損。出現這個情況的原因，為每周恆生指數期權莊家的風險意識肯定會高

於散戶投機者，會及時先將認沽期權的引伸波幅調高，然後才開價，增加各位的持倉成本。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

