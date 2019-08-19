  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/08/2019 10:20

《運籌帷幄－梁業豪》每周指數期權適合散戶？

　　《運籌帷幄》香港交易所計劃於９月１６日推出每周恆生指數期權和每周恆生中國企業指數
期權，有待監管機構批准。新產品將有現周和下周（即分別於現周最後一個交易日到期和於下周
最後一個交易日到期）兩種不同到期日，首六個月交易豁免證監會徵費。除每周到期外，每周指
數期權合約與一般指數期權合約無異。香港交易所表示，推出每周指數期權旨在讓投資者可因應
發生短期事件，如公布經濟數據時，選擇短期的低期權金工具，作出風險管理。最後，若每周指
數期權的到期日與月度指數期權的到期日相同，該每周指數期權合約將不會推出，而香港交易所
已邀請莊家為每周期權提供報價，每周恆生指數期貨則不會同時推出。
　　對散戶而言，表面上這是一個好消息，但實情並非如此。大家都知道，散戶投機者多只會入
市持有期權長倉，而非短倉，且喜歡，或因應市態度猶豫而一直持貨，等待結算。須知期權時間
值會於最後數個交易日呈現急速的自然損耗，令期權金大幅下跌，對應市經驗不足，反應不夠快
，買賣決定不夠果斷的長倉持有者非常不利。
　　舉個例說，若大家因港股大市出現了新利淡消息，而急於入市持有於現周最後一個交易日到
期的每周恆生指數認沽期權長倉進行短線投機或為所持有的現貨下跌風險作對沖；到了最後交易
日，即使恆生指數如期下跌，各位來自每周恆生指數認沽期權長倉的利潤可能會十分不理想，甚
至有可能會錄得少許虧損。出現這個情況的原因，為每周恆生指數期權莊家的風險意識肯定會高
於散戶投機者，會及時先將認沽期權的引伸波幅調高，然後才開價，增加各位的持倉成本。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態19/08/2019
約翰遜出訪德法 冀脫歐解死結
生財有道16/08/2019
【國泰風波】國泰兩管理高層辭任 CEO：對過往數星期經歷挑戰理應承擔責任
生財有道16/08/2019
【嚟緊炒D乜】眾安在綫虧轉盈終見起色 炒中期業績博上20元
FOCUS16/08/2019
【FOCUS】港府派糖、首富發聲、做空潮起 香港之夏臨掀底牌
生財有道16/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：鐵塔1.7元值得吸納
中國故事16/08/2019
【京城近觀】北京的夜生活來了
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金