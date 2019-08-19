《神州民企》國美近６億人幣向黃光裕購安迅物流逾１９％股權

《經濟通通訊社１９日專訊》國美零售（００４９３）公布，以總代價５﹒８５億元人民幣

，向控股股東黃光裕收購要於中國提供倉儲及物流服務的安迅物流１９﹒５％股權。

該集團指，安迅物流服務範圍涵蓋３１個省級行政區，超過７００個地╱縣級城市及超過

２８００個區╱縣，並於超過４﹒５萬個四級鄉鎮有配送網絡，於去年度利潤１９３１萬元人民

幣，比２０１７年度跌５４﹒４７％。

該集團指，收購能促進與安迅物流進一步合作關係，而所持股權將視作投資，不會綜合集團

帳目內。（ｗｈ）

