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19/08/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５５億，買建行平保港交所工行沽鐵塔

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國零售數據勝預期緩和經濟將陷入衰退的憂慮，加上美國總
統特朗普表示，已安排好很快與中國國家主席習近平進行通話，美股上周四（１５日）反彈，港
股上周五（１６日）先低開１０點，未幾跌幅一度擴至１８１點，低見２５３１４點。其後在內
需股及本地地產股帶動下，港股由跌轉升，最多漲３０２點報２５７９８點，最終全日升２３８
點或０﹒９４％，報２５７３４點，連升兩日。

＊５５億人幣北水流入魚缸＊

　　按額度計算，北水全日淨流入５５﹒３７億元人民幣，較上周四增加８﹒２％。北水淨買入
最多的個股依次是建行（００９３９）、平保（０２３１８）、港交所（００３８８）及工行
（０１３９８）；淨賣出最多的是鐵塔（００７８８）及太保（０２６０１）。
　　上周五主板成交９１５﹒０２億元，按日減少逾５％，其中港股通成交１１４﹒６６億元，
佔總成交１２﹒５％。

＊平保績佳近５億北水進駐，鐵塔續捱沽＊

　　建行上周五繼續為北水愛股，獲５﹒６億元北水買入支持，平保放榜業績佳，大行繼續唱好
，股價升２﹒２％，全日北水淨流入４﹒８億元，惟同業太保卻遭４３００萬元北水沽出。
　　重磅股港交所獲２﹒３億元北水買入，工行獲２﹒１億元買入，騰訊（００７００）獲
１﹒９億元買入。
　　鐵塔仍為北水沽出最多的個股，資金全日淨流出７５３６萬元。（ｅｙ）

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