《日入而息》石藥多賺２５％，深圳建先行示範區概念股揚港股急升

《今天重點》﹡國泰航空（００２９３）暫停在香港機場櫃台售票；國泰調查員工致香港人

書，譴責挑戰一國兩制暴力行為；國泰委任吳潔文為香港快運新任行政總裁

﹡石藥（０１０９３）中期純利升２５％至１９億元，不派息

﹡本港最新失業率升至２﹒９％，勞工市場壓力增加

﹡中央支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區；專家指深圳建先行示範區

將成推動大灣區發展核心引擎；招商證券指深圳具大灣區建設核心引擎功能

，並非粵港；平安證券指深圳加大金融創新，顯著提升與香港競爭；信誠張

智威指對大灣區經濟有利，深控、雅居樂現價可追入



《即日市況》﹡港股收復十天線及二萬六關，急升５５７點收２６２９１連漲四日



《深滬股市》﹡人行法寶中央新政見功，滬指收漲２％創板飆３﹒５％



《美元匯價》﹡美匯短線９８﹒４受阻，留意歐元１﹒１支持；歐元最新報１﹒１０９６╱

９８，日圓最新報１０６﹒５６╱５７



《公司業績》﹡大昌行（０１８２８）中期盈利跌３２％，派中期息４﹒２３仙

﹡復星旅遊文化（０１９９２）中期虧轉盈賺４﹒９億元人民幣，派息

０﹒０７港元

﹡石藥（０１０９３）中期純利升２５％至１９億元，不派息

﹡榮威國際（０３３５８）中期多賺２４％至４４１９﹒８萬美元，不派中期

息

﹡山東新華製藥（００７１９）中期多賺近兩成至１﹒５億元人民幣，不派息

﹡方正證券半年盈利急增２﹒７倍，營收漲５５％

﹡粵運交通（０３３９９）中期純利按年跌６％，不派中期息

﹡巨濤海洋（０３３０３）中期盈轉虧３２７２萬元人民幣，不派息

﹡招商局置地（００９７８）中期純利按年升１５％，不派中期息

﹡神冠控股（００８２９）中期純利按年跌１５﹒７％，不派中期息



《公司資訊》﹡國泰航空（００２９３）暫停在香港機場櫃台售票；國泰調查員工致香港人

書，譴責挑戰一國兩制暴力行為；國泰委任吳潔文為香港快運新任行政總裁

﹡中國之信（０８２６５）擬合營內地賽車活動

﹡中國北大荒（０００３９）擬合資內地雜貨電子商貿

﹡中植資本（０８２９５）下午開市途中突然宣布停牌

﹡五洲國際（０１３６９）涉６宗訴訟，法律程序尚處初期階段

﹡信義玻璃（００８６８）獲創始股東李聖典兩日增持２３２萬股

﹡朗詩綠色集團（００１０６）擬改名「朗詩綠色地產」

﹡康哲藥業（００８６７）附屬與印度公司擴展合作，７仿製藥准國內開發

﹡港橋金融（０２３２３）與兩原告入稟高院，向豐盛（００６０７）執董季

昌群追討近１５億元

﹡匯控（００００５）上日倫交所回購逾５１０萬股，涉近２﹒８９億元

﹡奧園健康（０３６６２）冀未來毛利率提升至４０％，全年在管面積目標增

長五成

﹡寶威控股（０００２４）今早起停牌

﹡中聯通（００７６２）７月移動出帳用戶淨增１０﹒９萬戶

﹡力勁科技（００５５８）執行董事王新良辭任，上周四起生效

﹡惠理（００８０６）７月底管理資產總值按年跌６％至１６０億美元

﹡華多利集團（０１１３９）已向聯交所提交復牌建議

﹡西證國際證券（００８１２）不知悉公司股票不尋常上升的原因



《國企紅籌》﹡晨鳴紙業（０１８１２）出售海鳴礦業股權，涉資１９﹒４９億元人民幣

﹡中央支持深圳建設先行示範區，首創置業（０２８６８）指會根據進度發展

大灣區

﹡中石化煉化（０２３８６）有信心完成全年新簽合同量目標，下半年現金流

可改善

﹡中國神華（０１０８８）７月份商品煤產量跌１﹒６％，煤炭銷量升

１２﹒３％



《神州民企》﹡民生教育（０１５６９）未來併購目標為獨立設置的本科院校，人幣貶值影

響不大

﹡優源（０２２６８）急跌逾８６％後突然停牌

﹡港華燃氣（０１０８３）中期純利升１４％至７﹒６億元，不派中期息

﹡中國奧園（０３８８３）有信心完成全年銷售目標，下半年不發美元債



《中國要聞》﹡住建部表示首七月全國棚戶區改造完成投資逾６０００億元人民幣

﹡工信部表示四個層面體系化推進網絡安全工作

﹡網信辦表示中國網絡安全形勢趨嚴峻，將建安全審查制度

﹡蔚來汽車否認回歸科創板，硅谷辦公室亦無關閉

﹡人行２００億逆回購利率持平，淨回籠１００億；人行改革ＬＰＲ，分析指

貸款存量、利率變動會更靈敏

﹡科創板新股供應告別「真空期」

﹡人行金穩局表示加快資管新規配套細則制訂出台

﹡交通運輸部表示ＥＴＣ平台上線提供服務

﹡京雄高速公路河北段工程開工建設

﹡上海臨港新片區新房成交升溫，推動滬樓市反彈

﹡普華永道表示上半年人民幣基金募資規模趨於零；上半年中國併購交易額環

比降幅創十年最大

﹡特朗普稱不想與華為做生意，今日決定是否延長寬限期

﹡華為被全面封殺之際，聯邦快遞被中方指控寄運槍支；聯邦回應快遞涉槍：

６月已向有關部門報告，配合調查

﹡李顯龍稱新加坡在美中貿易戰中的立場必須保持獨立

﹡中央支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區

﹡國家支持深圳建綜合性國家科學中心，完善創業板發行

﹡專家表示深圳建先行示範區將成推動大灣區發展核心引擎

﹡深圳區域性國資國企綜合改革試驗方案將於月底發布

﹡羅兵咸永道表示上半年中國企業併購總金額跌約１８％

﹡美稱將對台售戰機，華外交部表示一切後果由美方承擔

﹡康美藥業財務造假僅被罰款，毋須退市今日漲停慶祝

﹡長三角再增中小微企業投融資服務平台

﹡外匯局表示７月銀行結售匯逆差６１億美元；７月市場穩定，８月來銀行結

售匯呈小幅順差

﹡７月私募基金規模按月增１％，逾千家基金進場

﹡７月中國煤炭產量按年增１２﹒２％，增速創三年新高

﹡廣電總局推進建設５Ｇ網絡及超高清電視系統



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒７％，報１０４８８﹒７５點

﹡特朗普批准對台售Ｆ－１６Ｖ戰機，台總統府表感謝



《其他消息》﹡市建局正建立規劃儲備，減低樓市波動影響

﹡金管局表示７月底綜合利率降至０﹒９４厘

﹡證監會禁止星展唯高達香港前客戶主任李國棟重投業界八個月；證監會與廉

署就加強合作打擊金融罪行簽訂諒解備忘錄

﹡本港最新失業率升至２﹒９％，勞工市場壓力增加

﹡美銀美林料第三季見負增長，施政報告將加推刺激措施

﹡十大屋苑周末成交回升，惟減價個案增加

﹡深股通額度全日用逾４６億元，陸股通淨買入７８﹒５億；滬股通額度全日

用近３９億，陸股通流入規模逾２個月高

﹡恆生與保柏推自願醫保靈活計劃，提供自付費選擇

﹡仲量聯行表示中環寫字樓空置率升至２﹒６％的三年新高



《修例風暴》﹡北區水貨關注組發言人梁金成遇襲，稱有人警告勿搞事

﹡民主派表示大批市民參加民陣遊行反映未懼政權文攻武嚇

﹡民間記者會表示警方多次反對遊行侵犯公民權利

﹡呂志和稱昨日集會和平，冀政府社會理性商討解決方法

﹡胡應湘登報：向港獨及暴動者說不，向香港警隊致敬

﹡涉襲《環球網》記者之１９歲男子還押至１０月底再訊

﹡報道指金管局及保監局向業界查詢示威抗議影響

﹡羅兵咸表示廣告言論不代表公司立場，譴責一切暴力行為

﹡民建聯表示警方評估風險後反對遊行非打壓集會自由

﹡警澄清：入警總黑衣人為夜班警員、沒查截到現金包裹；警方表示因示威者

擲垃圾筒，警向橋上發布袋彈合理合法；警避答太古站行動是否有誤，僅稱

射胡椒球距離符指引；維園集會警方與民陣點人數差異大，警：只計場內人

數

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