《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６１３５．７９ 升 ２４９．７８點╱０．９６％
標普５００ ２９２３．６５ 升 ３４．９７點╱１．２１％
納斯達克 ８００２．８１ 升 １０６．８２點╱１．３５％
倫敦富時１００ ７１８９．６５ 升 ７２．５０點╱１．０２％
法蘭克福ＤＡＸ １１７１５．３７ 升 １５２．６３點╱１．３２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３７１．５６ 升 ７０．７７點╱１．３４％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６．６２，歐元兌美元１．１０８０
20/08/2019 07:46
《日出而作》美股續升，長實逾二百億元購英酒廠，美放寬華為禁令
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６１３５．７９ 升 ２４９．７８點╱０．９６％
標普５００ ２９２３．６５ 升 ３４．９７點╱１．２１％
納斯達克 ８００２．８１ 升 １０６．８２點╱１．３５％
倫敦富時１００ ７１８９．６５ 升 ７２．５０點╱１．０２％
法蘭克福ＤＡＸ １１７１５．３７ 升 １５２．６３點╱１．３２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３７１．５６ 升 ７０．７７點╱１．３４％
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