《兆談金融－陳冠兆》潤啤完成成本優化，目光轉向產品升級

《兆談金融》潤啤（００２９１）今年上半年核心ＥＢＩＴ增幅，遠較收入增幅高１７個百

份點，而成本優化完成後，現時潤啤的投資焦點，轉投向產品升級上。（１）加快磨合的「喜力

」，其下半年在華銷情，和（２）「雪花」中高端產品線的銷量增長，料會成為升級進展的指標

，而產品升級，從而帶來均價上行潛力，是潤啤當前獲估值上調的主因。



＊「喜力」整合進展加快＊



取得中港澳「喜力」商標的獨家經營權約半年後，自今年次季起，與「喜力」的整合速度，

勝過管理層預期，故此，今年下半年「喜力」透過「雪花」內地網絡進行銷售時，對「喜力」表

現的憧憬正在增加。



＊聚焦提升中高端市佔率＊



「雪花」正加強營運，中高端產品線，並配合上述加快磨合的「喜力」，冀聯手增加潤啤於

內地中高端啤酒市場的市佔率，而這迎來均價上行的潛力。



＊實現成本優化＊



今年上半年，核心ＥＢＩＴ增２４％，遠高於７％的收入增幅，反映關閉經營欠佳酒廠、削

減員工成本的成效，和管理層具備執行能力。期內，股本回報率亦增１﹒６個百份點，至

９﹒５％水平。



＊產品升級，撐估值上調＊



產品升級，從而帶動均價上行潛力，是潤啤當前獲估值上調的主因，而半年績後，股價續創

歷史新高，乎合我們去年第三季時提出「若潤啤續隨大市回調，反增中長線部署其優質基本面的

機遇」的預期。《英皇證券研究部高級分析員 陳冠兆》

