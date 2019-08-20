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即市新聞

20/08/2019 17:11

《兆談金融－陳冠兆》潤啤完成成本優化，目光轉向產品升級

　　《兆談金融》潤啤（００２９１）今年上半年核心ＥＢＩＴ增幅，遠較收入增幅高１７個百
份點，而成本優化完成後，現時潤啤的投資焦點，轉投向產品升級上。（１）加快磨合的「喜力
」，其下半年在華銷情，和（２）「雪花」中高端產品線的銷量增長，料會成為升級進展的指標
，而產品升級，從而帶來均價上行潛力，是潤啤當前獲估值上調的主因。
　
＊「喜力」整合進展加快＊
　
　　取得中港澳「喜力」商標的獨家經營權約半年後，自今年次季起，與「喜力」的整合速度，
勝過管理層預期，故此，今年下半年「喜力」透過「雪花」內地網絡進行銷售時，對「喜力」表
現的憧憬正在增加。
　
＊聚焦提升中高端市佔率＊
　
　　「雪花」正加強營運，中高端產品線，並配合上述加快磨合的「喜力」，冀聯手增加潤啤於
內地中高端啤酒市場的市佔率，而這迎來均價上行的潛力。
　
＊實現成本優化＊
　
　　今年上半年，核心ＥＢＩＴ增２４％，遠高於７％的收入增幅，反映關閉經營欠佳酒廠、削
減員工成本的成效，和管理層具備執行能力。期內，股本回報率亦增１﹒６個百份點，至
９﹒５％水平。
　
＊產品升級，撐估值上調＊
　
　　產品升級，從而帶動均價上行潛力，是潤啤當前獲估值上調的主因，而半年績後，股價續創
歷史新高，乎合我們去年第三季時提出「若潤啤續隨大市回調，反增中長線部署其優質基本面的
機遇」的預期。《英皇證券研究部高級分析員　陳冠兆》

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