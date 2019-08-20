《經濟通通訊社２０日專訊》絲路物流（００９８８）發盈喜，預期截至今年６月３０日止
６個月的中期業績可錄得盈利；去年同期則錄得虧損５３２９萬元，每股虧損０﹒９３仙。
扭虧為盈主要來自出售總部辦事處的一次性收益，以及大宗商品貿易業務表現更佳而有的收
益。
集團預期將於下周二（２７日）公布中期業績。（ｊｔ）
20/08/2019 11:27
【企業盈喜】絲路物流（００９８８）料中期由虧轉盈
《經濟通通訊社２０日專訊》絲路物流（００９８８）發盈喜，預期截至今年６月３０日止
６個月的中期業績可錄得盈利；去年同期則錄得虧損５３２９萬元，每股虧損０﹒９３仙。
扭虧為盈主要來自出售總部辦事處的一次性收益，以及大宗商品貿易業務表現更佳而有的收
益。
集團預期將於下周二（２７日）公布中期業績。（ｊｔ）
|國際動態20/08/2019
泰國外交部 反對中印旅客免簽證
|興證快訊19/08/2019
經濟衰退來臨？
|接通華為19/08/2019
【5G 通訊技術】 嶄新HUAWEI Balong 5000 商用晶片有何獨特優勢
|FOCUS19/08/2019
【FOCUS】「深圳」、「利率」政經兩招 北京冀動力重整
|生財有道19/08/2019
《開市Good Morning》溫傑：國泰股價短期或橫行
|國際動態19/08/2019
約翰遜出訪德法 冀脫歐解死結
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰