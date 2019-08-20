【企業盈喜】絲路物流（００９８８）料中期由虧轉盈

《經濟通通訊社２０日專訊》絲路物流（００９８８）發盈喜，預期截至今年６月３０日止

６個月的中期業績可錄得盈利；去年同期則錄得虧損５３２９萬元，每股虧損０﹒９３仙。

扭虧為盈主要來自出售總部辦事處的一次性收益，以及大宗商品貿易業務表現更佳而有的收

益。

集團預期將於下周二（２７日）公布中期業績。（ｊｔ）

