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即市新聞

20/08/2019 17:20

《盤後部署》觀望議息紀錄及鮑威爾講話，料港股繼續窄幅上落

　　《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚（１９日）美股反彈，帶動亞洲股市今早普遍造好，惟港
股表現走勢波動，今早低開３５點後跌勢擴大，一度最低見１６１４９點，跌１４２點。其後港
股一度反彈，惟力度稍弱，僅最多升５５點，高見２６３４７點。不過，午後再度轉升為跌，最
終恆指收報２６２３１點，跌６０點或跌０﹒２３％，主板成交７９４﹒９０億元，按日跌
１７﹒７％。國企指數報１０１３２，升２３點或升０﹒２３％。
　　個股方面，藥股走勢強勁，石藥（０１０９３）曾受業績帶動急升逾一成一，中生製藥
（０１１７７）同樣受帶動升２％。
　　內地Ａ股表現牛皮，上證綜指報２８８０點，跌３點或跌０﹒１１％；深成指報９３２８點
，跌不足１點。兩市成交合共５２３７﹒１２億元人民幣。
　
＊全球經濟恐出現衰退，歐美經濟學家看淡前景＊

　　近期全球股市回吐，加上美債孳息率倒掛，令人擔心經濟是否開始步入衰退，無獨有偶，不
少經濟學家都開始唱淡經濟。美國全國商業經濟學會昨日發表一份研究報告指出，多數經濟學家
都認為，美國經濟衰退將於未來兩年到來，報告訪問了２２６名經濟學家，當中有９８％認為美
國經濟將於２０１９年之後開始衰退，其中有３８％認為在２０２０年開始，３４％認為在
２０２１年開始。另外，有５１％學家認為，美國目前經濟政策屬過於刺激。
　　而德國聯邦銀行同樣於昨日發表報告指，今年第二季德國依然出現不景氣，第三季可能出現
萎縮情況。其中，德國國內ＧＤＰ按季跌０﹒１％，連續下跌兩季。德國央行指出，連跌兩季主
因受工業部門持續衰退影響，其中第二季工業訂單明顯減少，但同時國內建築業仍能維持景氣，
對國內經濟帶動仍有支持，但服務業可能出現下滑情況，對就業市場來說，不景氣所帶來的影響
會開始逐步顯現。
　
＊議息紀錄及鮑威爾講話，料展示未來加息取態＊

　　昨日大市大幅抽升後，港股今日窄幅上落，而期指更加表現牛皮，或意味投資者正等待於本
港時間本周四（２２日）凌晨兩點聯儲局公布的上月議息會議紀錄，相信會有聯儲局對下半年經
濟的走勢解讀與預測，以及今明兩年的加息路徑方向。另外，聯儲局主席鮑威爾將於本周五
（２３日）於傑克森霍爾（Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ）全球央行年會上發表重要演講，或同樣
展示央行未來貨幣政策的取態。在公布會議紀錄前，相信大市會繼續維持窄幅上落格局，相信恆
指會在２６２００至２６０００點之間徘徊，投資者宜先繼續觀望。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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