《盤後部署》觀望議息紀錄及鮑威爾講話，料港股繼續窄幅上落

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚（１９日）美股反彈，帶動亞洲股市今早普遍造好，惟港

股表現走勢波動，今早低開３５點後跌勢擴大，一度最低見１６１４９點，跌１４２點。其後港

股一度反彈，惟力度稍弱，僅最多升５５點，高見２６３４７點。不過，午後再度轉升為跌，最

終恆指收報２６２３１點，跌６０點或跌０﹒２３％，主板成交７９４﹒９０億元，按日跌

１７﹒７％。國企指數報１０１３２，升２３點或升０﹒２３％。

個股方面，藥股走勢強勁，石藥（０１０９３）曾受業績帶動急升逾一成一，中生製藥

（０１１７７）同樣受帶動升２％。

內地Ａ股表現牛皮，上證綜指報２８８０點，跌３點或跌０﹒１１％；深成指報９３２８點

，跌不足１點。兩市成交合共５２３７﹒１２億元人民幣。



＊全球經濟恐出現衰退，歐美經濟學家看淡前景＊



近期全球股市回吐，加上美債孳息率倒掛，令人擔心經濟是否開始步入衰退，無獨有偶，不

少經濟學家都開始唱淡經濟。美國全國商業經濟學會昨日發表一份研究報告指出，多數經濟學家

都認為，美國經濟衰退將於未來兩年到來，報告訪問了２２６名經濟學家，當中有９８％認為美

國經濟將於２０１９年之後開始衰退，其中有３８％認為在２０２０年開始，３４％認為在

２０２１年開始。另外，有５１％學家認為，美國目前經濟政策屬過於刺激。

而德國聯邦銀行同樣於昨日發表報告指，今年第二季德國依然出現不景氣，第三季可能出現

萎縮情況。其中，德國國內ＧＤＰ按季跌０﹒１％，連續下跌兩季。德國央行指出，連跌兩季主

因受工業部門持續衰退影響，其中第二季工業訂單明顯減少，但同時國內建築業仍能維持景氣，

對國內經濟帶動仍有支持，但服務業可能出現下滑情況，對就業市場來說，不景氣所帶來的影響

會開始逐步顯現。



＊議息紀錄及鮑威爾講話，料展示未來加息取態＊



昨日大市大幅抽升後，港股今日窄幅上落，而期指更加表現牛皮，或意味投資者正等待於本

港時間本周四（２２日）凌晨兩點聯儲局公布的上月議息會議紀錄，相信會有聯儲局對下半年經

濟的走勢解讀與預測，以及今明兩年的加息路徑方向。另外，聯儲局主席鮑威爾將於本周五

（２３日）於傑克森霍爾（Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ）全球央行年會上發表重要演講，或同樣

展示央行未來貨幣政策的取態。在公布會議紀錄前，相信大市會繼續維持窄幅上落格局，相信恆

指會在２６２００至２６０００點之間徘徊，投資者宜先繼續觀望。（ｕｌ）

