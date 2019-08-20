《經濟通通訊社２０日專訊》英國首相約翰遜呼籲法國及德國改變在英國脫歐問題上的立場
，協商出一份新的脫歐協議，並重申如果德法拒絕這樣做，將會帶領英國無協議脫歐。
約翰遜重申，無論能否達成脫歐協議，都準備在１０月３１日退出歐盟，有信心歐盟最終會
改變立場。
約翰遜即將展開就任首相後的首次外訪，他周三將在柏林與德國總理默克爾見面、周四在巴
黎會晤法國總統馬克龍。周六及周日約翰遜還將在巴黎出席七國集團（Ｇ７）會議，屆時亦會與
美國特朗普總統見面。（ｍｎ）
20/08/2019 08:36
【脫歐之後】約翰遜呼籲德國及法國與英國重新協商脫歐協議
《經濟通通訊社２０日專訊》英國首相約翰遜呼籲法國及德國改變在英國脫歐問題上的立場
，協商出一份新的脫歐協議，並重申如果德法拒絕這樣做，將會帶領英國無協議脫歐。
約翰遜重申，無論能否達成脫歐協議，都準備在１０月３１日退出歐盟，有信心歐盟最終會
改變立場。
約翰遜即將展開就任首相後的首次外訪，他周三將在柏林與德國總理默克爾見面、周四在巴
黎會晤法國總統馬克龍。周六及周日約翰遜還將在巴黎出席七國集團（Ｇ７）會議，屆時亦會與
美國特朗普總統見面。（ｍｎ）
|國際動態20/08/2019
泰國外交部 反對中印旅客免簽證
|興證快訊19/08/2019
經濟衰退來臨？
|接通華為19/08/2019
【5G 通訊技術】新一代 HUAWEI Balong 5000 商用晶片有何獨特優勢
|FOCUS19/08/2019
【FOCUS】「深圳」、「利率」政經兩招 北京冀動力重整
|生財有道19/08/2019
《開市Good Morning》溫傑：國泰股價短期或橫行
|國際動態19/08/2019
約翰遜出訪德法 冀脫歐解死結
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰