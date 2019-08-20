【脫歐之後】約翰遜呼籲德國及法國與英國重新協商脫歐協議

《經濟通通訊社２０日專訊》英國首相約翰遜呼籲法國及德國改變在英國脫歐問題上的立場

，協商出一份新的脫歐協議，並重申如果德法拒絕這樣做，將會帶領英國無協議脫歐。

約翰遜重申，無論能否達成脫歐協議，都準備在１０月３１日退出歐盟，有信心歐盟最終會

改變立場。

約翰遜即將展開就任首相後的首次外訪，他周三將在柏林與德國總理默克爾見面、周四在巴

黎會晤法國總統馬克龍。周六及周日約翰遜還將在巴黎出席七國集團（Ｇ７）會議，屆時亦會與

美國特朗普總統見面。（ｍｎ）

