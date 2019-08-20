《經濟通通訊社２０日專訊》美國總統特朗普繼續向聯儲局施壓，稱聯儲局應考慮減息一厘
，兼且實施一些量化寬鬆措施。
他指，聯儲局利率應在一個相當短的時間內下降至少１００個點子，或許亦應該實施一些量
化寬鬆，同時又慨嘆美元是如此強勁，損害世界其他地區。
另外，美國商務部長羅斯亦表示，華府對聯儲局貨幣政策協助美元保持強勢感到不滿。（ｍ
ｎ）
20/08/2019 08:43
【減息在即】特朗普：聯儲局應該考慮減息一厘，甚至實施量寬
《經濟通通訊社２０日專訊》美國總統特朗普繼續向聯儲局施壓，稱聯儲局應考慮減息一厘
，兼且實施一些量化寬鬆措施。
他指，聯儲局利率應在一個相當短的時間內下降至少１００個點子，或許亦應該實施一些量
化寬鬆，同時又慨嘆美元是如此強勁，損害世界其他地區。
另外，美國商務部長羅斯亦表示，華府對聯儲局貨幣政策協助美元保持強勢感到不滿。（ｍ
ｎ）
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