【減息在即】波士頓聯儲：減息恐加劇下一次經濟下行

《經濟通通訊社２０日專訊》波士頓聯儲行長羅森格倫暗示，不支持聯儲局進一步減息，稱

美國經濟狀況依然良好，在這情況下放寬政策可能鼓勵債務上升至令人擔憂的水平，這將令下一

次經濟下行時將更加嚴重，造成聯儲局在必要時刺激經濟的彈藥所剩無幾。

聯儲局上月進行自２００８年以來首次減息，羅森格倫是會議上兩名投票反對減息的委員之

一。

羅森格倫表示，目前沒有必要採取進一步行動，因失業率走勢良好，亦有跡象顯示通脹正在

向２％的目標回升，而經濟增長則保持在２％左右的健康水平。（ｍｎ）

