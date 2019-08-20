  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/08/2019 09:04

【減息在即】波士頓聯儲：減息恐加劇下一次經濟下行

　　《經濟通通訊社２０日專訊》波士頓聯儲行長羅森格倫暗示，不支持聯儲局進一步減息，稱
美國經濟狀況依然良好，在這情況下放寬政策可能鼓勵債務上升至令人擔憂的水平，這將令下一
次經濟下行時將更加嚴重，造成聯儲局在必要時刺激經濟的彈藥所剩無幾。
　　聯儲局上月進行自２００８年以來首次減息，羅森格倫是會議上兩名投票反對減息的委員之
一。
　　羅森格倫表示，目前沒有必要採取進一步行動，因失業率走勢良好，亦有跡象顯示通脹正在
向２％的目標回升，而經濟增長則保持在２％左右的健康水平。（ｍｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態20/08/2019
泰國外交部 反對中印旅客免簽證
興證快訊19/08/2019
經濟衰退來臨？
接通華為19/08/2019
【5G 通訊技術】新一代 HUAWEI Balong 5000 商用晶片有何獨特優勢
FOCUS19/08/2019
【FOCUS】「深圳」、「利率」政經兩招 北京冀動力重整
生財有道19/08/2019
《開市Good Morning》溫傑：國泰股價短期或橫行
國際動態19/08/2019
約翰遜出訪德法 冀脫歐解死結
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金