【脫歐之後】歐盟執委會：已為硬脫歐做好準備，英國將是最大輸家

《經濟通通訊社２０日專訊》歐盟執委會表示，歐盟已準備好接受無協議脫歐，認為英國因

此遭受的損失最大。

歐盟執委會發言人Ｎａｔａｓｈａ Ｂｅｒｔａｕｄ在每日例行新聞發布會上表示，硬脫歐

絕不是歐盟的首選方案，顯然會對公民及企業造成重大破壞，並對經濟造成嚴重負面影響，不過

執委會認為現階段沒有必要額外準備應急措施。

Ｂｅｒｔａｕｄ續指，硬脫歐對英國造成的破壞將遠遠高於歐盟２７個成員國，英國將不幸

成為最大的輸家。（ｍｎ）

