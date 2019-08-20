《經濟通通訊社２０日專訊》蘋果計劃在１１月底前推出Ａｐｐｌｅ ＴＶ＋電影及電視訂
閱服務，以協助達成２０２０年服務業務收入達５００億美元的目標。
據悉，蘋果將先推出一小部分節目，然後在接下來的數個月逐步豐富節目內容，在蘋果建立
節目庫期間，Ａｐｐｌｅ ＴＶ＋可能會免費試用。
蘋果尚未公布Ａｐｐｌｅ ＴＶ＋的價格，但據消息人士稱，蘋果計劃考慮收取每
月９﹒９９美元，與Ａｐｐｌｅ Ｍｕｓｉｃ及Ａｐｐｌｅ Ｎｅｗｓ＋的費用相同。（ｍｎ）
20/08/2019 13:27
《外企動向》蘋果據報１１月底前推出Ａｐｐｌｅ ＴＶ＋服務
《經濟通通訊社２０日專訊》蘋果計劃在１１月底前推出Ａｐｐｌｅ ＴＶ＋電影及電視訂
閱服務，以協助達成２０２０年服務業務收入達５００億美元的目標。
據悉，蘋果將先推出一小部分節目，然後在接下來的數個月逐步豐富節目內容，在蘋果建立
節目庫期間，Ａｐｐｌｅ ＴＶ＋可能會免費試用。
蘋果尚未公布Ａｐｐｌｅ ＴＶ＋的價格，但據消息人士稱，蘋果計劃考慮收取每
月９﹒９９美元，與Ａｐｐｌｅ Ｍｕｓｉｃ及Ａｐｐｌｅ Ｎｅｗｓ＋的費用相同。（ｍｎ）
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