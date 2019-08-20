《台股攻略－馮偉明》電子股造好，台股今日升３３﹒７５點

《台股攻略》台股今日（２０日）在美國以及日韓股市走高的情況下，漲勢延續，升

３３﹒７５點，收１０５２２﹒５點，成功收復１０５００點關卡，成交量為新台幣

１１９９﹒９６億元。

權值股台積電升１％、鴻海維持平盤，大立光收升１﹒６％，電源股光寶科大升４％、台達

電升超過２﹒７％。光通訊族群亦表現不俗，統新亮燈漲停、眾達─ＫＹ大升半根漲停，光環、

波若威及聯均全面收紅。金控股方面，國泰金收新台幣３９﹒７元，小跌０﹒７５％，富邦金收

新台幣４２﹒９元，跌１﹒０４％，中信金收新台幣２０﹒６元，升０﹒７３％。食品股卜蜂、

大成及味全跌幅約１％，泰山、大統益及聯華亦在盤下震盪；遊戲族群傳奇、鈊象及橘子表現弱

勢；超商雙雄統一超及全家亦在平盤之下。

在台股震盪的格局下，投資者應以穩定的績優股為持股核心，短線可多加留意網通、５Ｇ及

半導體等，另外具高股息及低成本效益的傳產類股亦可幫助分散風險。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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