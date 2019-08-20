《談國論企－黎偉成》消費零售７月份緩增須力挺

《談國論企》中國的社會消費品零售總值於２０１９年７月份同比和環比增長明顯放緩，扭

轉６月份的佳態，乃受困與民生有關的商品零售情況頗有急轉直下傾向，似乎在一定程度受到美

國對華單邊所挑起的貿戰不斷升級的困擾日甚，由是政府宜更積極減稅降措施以強化供給側改革

以提振內需，使實體經濟維持穩中有進增長的同時，更可在一定程度抵銷美國對華所挑貿戰壓力

，為中國對美國經貿磋商，有足夠條件堅持要平等對話的原則和精神，以達到的互利共贏的高度

目標。



＊奢侈品銷情轉差日用品仍保穩快增長＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，社會消費品零售總額於２０１９年７月份達

３﹒３０７萬億元的同比增長７﹒６％，較於６月份３﹒３８７８萬億元所增的９﹒８％，環比

少增凡２﹒２個百分點之普，更相對於２０１８年７月份３﹒０７３４萬億元同比增８﹒８％環

比少增０﹒２個百分點之況，確有急轉直下之概，而最新的發展重點有：

最惹人注目的，當然是（甲）限額以上單位消費品零售額於２０１９年７月份所達

２﹒９４１萬億元的同比增長７﹒４％，較對上一個月３﹒０１萬億元同比增長９﹒９％，顯著

低２﹒５個百分點，完完全全抹掉６月份環比增１﹒４個百分點的幅度，加上此數於２０１８年

７月達２﹒７３９１萬億元同比增長８﹒７％，比６月份２﹒７４４１萬億元的８﹒９％升幅只

是少增０﹒２個百分點，引人以憂之言非虛也。

特別需要指出者，為（一）屬奢侈品和汽車銷情轉差，使尤以限額以上的社會消費品零售總

額表現明顯轉遜，其中（１）化妝品的銷售額於２０１９年７月份達２０２億元的同比增長即使

達９﹒４％，卻比６月份２６５億元飆升２２﹒５％低１３﹒１個百分點，此使１－７月份累計

１，６６６億元的同比增長１２﹒７％，相對於１－６月份１，４６２億元的１３﹒２％升幅低

０﹒５個百分點。

和（２）金銀珠寶銷售額於２０１９年７月份達１７５億元的同比更回落１﹒６％，而對上

一個月有２１８億元和上升７﹒８％，環比增３﹒１個百分點，更是商品零售轉差勁的其中負面

因素，此使１－７月份累計１５２９億元僅增２﹒９％，而１－６月份１３５４億元升３﹒５％

。

更差勁的，是（３）汽車銷售於是月份達３０５６億元同比減少２﹒６％，當然遠遜於６月

份３，６６９億元同比大增１７﹒２％的表現，由是使１－７月份累計２﹒２１４７萬億元同比

僅升０﹒６％，而上半年累計１﹒９１１萬億元同比稍增１﹒２％。

但（二）與民生有關的消費品零售情況，基本保持穩定增長態勢：（ｉ）糧油食品類的銷售

額於２０１９年７月份達１１０７億元同比增長９﹒９％，反而較６月份１１９６億元的

９﹒８％升幅稍高０﹒１個百分點，亦高於２０１８年同期銷出１０６３億元的同比增長

９﹒５％；

（ｉｉ）日用品４６２億元同比增長１３％，較６月份５２３億元所升的１２﹒３％高

０﹒７個百分點，使１－７月份累計３２９４億元的升幅１３﹒９％，亦高於上半年累計

２８２６億元的升幅１３﹒２％，和高於去年７月份達４１２億元同比增長１１﹒３％。



＊料政府會加大降稅減費力度挺消費內需＊



但（ｉｉｉ）服裝鞋帽、針紡織品９３４億元同比增長２﹒９％，較６月份１０９１億元所

增５﹒２％少增２﹒３個百分點，低於上年同期９６１億元同比增長８﹒７％；（ｉｖ）飲料類

１８０億元同比增長７﹒７％，較６月１８８億元所增９﹒１％少增１﹒４個百分點，使１－７

月份累計１１７３億元的升幅９﹒９％，尚持平於１－６月份累計銷售９９３億元的增長達到

９﹒９％，接近雙位數的水平。

還有（乙）實物網上零售額於２０１９年１－７月份累計４﹒４２３３萬億元同比增長

２０﹒９％，而１－６月份累計３﹒８１萬億元同比增長２１﹒６％，於整體之數佔比

１９﹒４％，主要商品中的穿類、用類分別增２９﹒３％與２１﹒４％，可見中國的消費支付形

態有不斷改進。

《政府工作報告》表要「實施更大規模的減稅」，而（Ａ）減稅有（ａ）普惠性減稅與結構

性減稅並舉，重點降低製造業和小微企業稅收負擔。（ｂ）深化增值稅改革，將製造業等行業現

行的１６％稅率降至１３％；（ｃ）將交通運輸業、建築業等行業現行的１０％稅率降至９％，

都是要「確保主要行業稅負明顯降低」。

即使（Ｂ）保持６％一檔的稅率不變，但《報告》表示要通過採取對生產、生活性服務業增

加稅收抵扣等配套措施，確保所有行業稅負只減不增，繼續向推進稅率三檔並兩檔、稅制簡化方

向邁進。抓好年初出台的小微業普惠性減稅政策落實。

《政府工作報告》更明確指出：這次減稅，著眼「放水養魚」、增強發展後勁並考慮財政可

持續，是減輕企業負擔、激發市場活力的重大舉措，是完善稅制、優化收入分配格局的重要改革

，是宏觀政鼒支持穩增長、保就業、調結構的重大抉擇。

減稅降費的政策性要求和目標，作為確保經濟運行在合理區間，以促進經濟社會持續健康發

展的重點宏觀政策的策略，對勁！因此從實體經濟發展和效益，便在在印證此說非虛也！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

