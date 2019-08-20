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20/08/2019 09:32

《異動股》石藥（１０９３）急升逾半成暫冠藍籌，績後獲瑞信唱好

　　《經濟通通訊社２０日專訊》石藥集團（０１０９３）現價上升５﹒２５％，報１３﹒６４
元，升破１００天線（１３﹒４０７元），暫升幅最大藍籌及國指股；成交約６７１萬股，涉資
９０９７萬元。
　　石藥最新獲瑞信升目標價，由１４﹒４５調高至１５﹒８４元，評級由中性升至跑贏大市。
　　現時，恆生指數報２６１７２，下跌１１９點或下跌０﹒４５％，主板成交３３﹒５１億元
。國企指數報１００７７，下跌３１點或下跌０﹒３１％。
　　上證綜指報２８７７，下跌５點或下跌０﹒１９％，成交８０﹒３８億人幣。
　　深成指報９３２９﹒４６，上升０﹒４９點或上升０﹒０１％，成交１５２﹒６３億人幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　四環醫藥（００４６０）　　　１﹒４４元　　　下跌２﹒７０％
　　白雲山　（００８７４）　　３０﹒６５元　　　下跌０﹒１６％
　　國藥控股（０１０９９）　　２７﹒００元　　　下跌０﹒５５％
　　中生製藥（０１１７７）　　１０﹒０２元　　　上升０﹒９１％

　　三生製藥（０１５３０）　　１２﹒４０元　　　上升０﹒１６％
　　石四藥　（０２００５）　　　６﹒４２元　　　上升０﹒６３％
　　綠葉製藥（０２１８６）　　　５﹒７０元　　　上升０﹒７１％
　　復星醫藥（０２１９６）　　２２﹒６５元　　　上升１﹒５７％

　　藥明生物（０２２６９）　　８３﹒３０元　　　上升１﹒０９％
　　藥明康德（０２３５９）　　７８﹒００元　　　無升跌
　　上海醫藥（０２６０７）　　１４﹒３２元　　　上升０﹒８５％
　　聯邦制藥（０３９３３）　　　４﹒１１元　　　上升１﹒４８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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