《異動股》小米（１８１０）今日放榜，績前走高逾３％破５０天線

《經濟通通訊社２０日專訊》小米集團（０１８１０）現價升３﹒３９％，報９﹒４５元，

盤中高見９﹒４７元，破５０天線（９﹒３４６元）；成交約７５３４萬股，涉資７﹒０３億元

，主動買盤６８％。

小米將於今日收市後公佈業績，績前市場人士憧憬第二季表現向好。另外，Ｒｅｄｍｉ紅米

手機官方微博今日正式對外宣佈，Ｒｅｄｍｉ Ｎｏｔｅ ７系列上市銷售七個月時間，全球銷

量突破２０００萬台。

另外，雷軍此前在個人微博宣佈小米電視２０１９Ｈ１銷量全國第一，半年度出貨量和銷量

均超過４００萬台，小米在電視品類已經保持連續７個季度出貨量第一。６１８年中大促的活動

中，小米手環、移動電源、小愛音箱等產品拿下京東、天貓、蘇寧電商等平台的多項第一。

現時，恆生指數報２６３０３點，升１１點或升０﹒０５％，主板成交４５９﹒４１億元。

國企指數報１０１５８點，升４９點或升０﹒４８％。

上證綜合指數報２８８２點，跌０﹒１７點或跌０﹒０１％，成交１３０７﹒２７億元人民

幣。深證成份指數報９３５１點，升２２點或升０﹒２４％，成交２０３２﹒８９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米集團 （０１８１０） ９﹒４５元 升３﹒３９％

比亞迪電子（００２８５） １２﹒３４元 跌０﹒１６％

中興通訊 （００７６３） １９﹒８６元 升０﹒４０％

中國鐵塔 （００７８８） １﹒８９元 升１﹒６１％

聯想集團 （００９９２） ５﹒６５元 無升跌

瑞聲科技 （０２０１８） ３９﹒２５元 升５﹒２３％

舜宇光學 （０２３８２） １０７﹒２０元 升６﹒４５％

聯想控股 （０３３９６） １７﹒２６元 升２﹒７４％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒３６元 升０﹒３０％

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（ｕｌ）

