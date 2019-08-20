《異動股》康哲藥業（８６７）飆逾一成一，暫四連升累漲兩成七

《經濟通通訊社２０日專訊》康哲藥業（００８６７）現價升１１﹒４１％，報８﹒５９元

；成交約１３４４萬股，涉資１﹒１１億元，主動買盤６８％。該股暫連升４日，以現價計，累

漲近２７％。

該公司上周五（１６日）公布中期業績，溢利按年增長２２﹒２％至１１﹒７億元人民幣，

每股盈利０﹒４７１７元人民幣，派中期息０﹒１８８３元人民幣，較去年同期增２２﹒６％。

期內 ，營業額按年增１１﹒７％至２９﹒６４億元人民幣。

現時，恆生指數報２６３０３，升１２點或升０﹒０５％，主板成交４６０﹒６１億元。國

企指數報１０１５７，升４８點或升０﹒４８％。

上證綜指報２８８２﹒２４，跌０﹒８６點或跌０﹒０３％，成交１３１１﹒９４億人幣。

深成指報９３４９﹒６１，升２０﹒６４點或升０﹒２２％，成交２０４０﹒３６億人幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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康哲藥業（００８６７） ８﹒５９元 升１１﹒４１％

白雲山 （００８７４） ３１﹒５５元 升 ２﹒７７％

石藥集團（０１０９３） １４﹒３６元 升１０﹒８０％

國藥控股（０１０９９） ２８﹒２０元 升 ３﹒８７％

中生製藥（０１１７７） １０﹒２６元 升 ３﹒３２％



三生製藥（０１５３０） １２﹒６８元 升 ２﹒４２％

石四藥 （０２００５） ６﹒７０元 升 ５﹒０２％

復星醫藥（０２１９６） ２２﹒７５元 升 ２﹒０２％

藥明生物（０２２６９） ８２﹒９０元 升 ０﹒６１％

藥明康德（０２３５９） ８１﹒２０元 升 ４﹒１０％

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（ｙｋ）

