《異動股》康哲藥業（８６７）飆逾一成一，暫四連升累漲兩成七

《經濟通通訊社２０日專訊》康哲藥業（００８６７）現價升１１﹒４１％，報８﹒５９元
；成交約１３４４萬股，涉資１﹒１１億元，主動買盤６８％。該股暫連升４日，以現價計，累
漲近２７％。
該公司上周五（１６日）公布中期業績，溢利按年增長２２﹒２％至１１﹒７億元人民幣，
每股盈利０﹒４７１７元人民幣，派中期息０﹒１８８３元人民幣，較去年同期增２２﹒６％。
期內 ，營業額按年增１１﹒７％至２９﹒６４億元人民幣。
現時，恆生指數報２６３０３，升１２點或升０﹒０５％，主板成交４６０﹒６１億元。國
企指數報１０１５７，升４８點或升０﹒４８％。
上證綜指報２８８２﹒２４，跌０﹒８６點或跌０﹒０３％，成交１３１１﹒９４億人幣。
深成指報９３４９﹒６１，升２０﹒６４點或升０﹒２２％，成交２０４０﹒３６億人幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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康哲藥業（００８６７） ８﹒５９元 升１１﹒４１％
白雲山 （００８７４） ３１﹒５５元 升 ２﹒７７％
石藥集團（０１０９３） １４﹒３６元 升１０﹒８０％
國藥控股（０１０９９） ２８﹒２０元 升 ３﹒８７％
中生製藥（０１１７７） １０﹒２６元 升 ３﹒３２％
三生製藥（０１５３０） １２﹒６８元 升 ２﹒４２％
石四藥 （０２００５） ６﹒７０元 升 ５﹒０２％
復星醫藥（０２１９６） ２２﹒７５元 升 ２﹒０２％
藥明生物（０２２６９） ８２﹒９０元 升 ０﹒６１％
藥明康德（０２３５９） ８１﹒２０元 升 ４﹒１０％
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（ｙｋ）