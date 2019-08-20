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即市新聞

20/08/2019 13:09

《異動股》康哲藥業（８６７）飆逾一成一，暫四連升累漲兩成七

　　《經濟通通訊社２０日專訊》康哲藥業（００８６７）現價升１１﹒４１％，報８﹒５９元
；成交約１３４４萬股，涉資１﹒１１億元，主動買盤６８％。該股暫連升４日，以現價計，累
漲近２７％。
　　該公司上周五（１６日）公布中期業績，溢利按年增長２２﹒２％至１１﹒７億元人民幣，
每股盈利０﹒４７１７元人民幣，派中期息０﹒１８８３元人民幣，較去年同期增２２﹒６％。
期內　，營業額按年增１１﹒７％至２９﹒６４億元人民幣。
　　現時，恆生指數報２６３０３，升１２點或升０﹒０５％，主板成交４６０﹒６１億元。國
企指數報１０１５７，升４８點或升０﹒４８％。
　　上證綜指報２８８２﹒２４，跌０﹒８６點或跌０﹒０３％，成交１３１１﹒９４億人幣。
　　深成指報９３４９﹒６１，升２０﹒６４點或升０﹒２２％，成交２０４０﹒３６億人幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康哲藥業（００８６７）　　　　８﹒５９元　　　升１１﹒４１％
　　白雲山　（００８７４）　　　３１﹒５５元　　　升　２﹒７７％
　　石藥集團（０１０９３）　　　１４﹒３６元　　　升１０﹒８０％
　　國藥控股（０１０９９）　　　２８﹒２０元　　　升　３﹒８７％
　　中生製藥（０１１７７）　　　１０﹒２６元　　　升　３﹒３２％

　　三生製藥（０１５３０）　　　１２﹒６８元　　　升　２﹒４２％
　　石四藥　（０２００５）　　　　６﹒７０元　　　升　５﹒０２％
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２２﹒７５元　　　升　２﹒０２％
　　藥明生物（０２２６９）　　　８２﹒９０元　　　升　０﹒６１％
　　藥明康德（０２３５９）　　　８１﹒２０元　　　升　４﹒１０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｙｋ）

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