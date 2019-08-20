【人行新招】人行：推動銀行運用ＬＰＲ，第三季起納入ＭＰＡ

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》人民銀行副行長劉國強在國新辦吹風會表

示，推出新的ＬＰＲ形成機制，旨在推進利率市場化改革，由各報價行按市場化原則報價，並由

銀行參考ＬＰＲ自主加點定價，有利於疏通貨幣政策傳導機制，提高市場配置資源的效率，促進

降低企業融資成本，縮小國家調控政策與實體經濟感受之間的落差。利率市場化改革就像「修水

渠」，目的是讓水流更加暢通，讓水更有效率、更精準地流到田間地頭，但水的大小還是要看閘

門。因此，利率市場化改革不能替代貨幣政策，也不能替代其他政策。

劉國強表示，這次改革主要有以下幾點考慮：第一，提高ＬＰＲ市場化程度。第二，推動銀

行運用ＬＰＲ，盡快在新發放的貸款中主要參考ＬＰＲ定價，並在浮動利率貸款合同中以ＬＰＲ

作為參考基準。自２０１９年第三季度起，人民銀行將把ＬＰＲ運用情況及貸款利率競爭行為納

入宏觀審慎評估（ＭＰＡ）。同時，完善貸款利率統計方式，自８月２０日起，不再統計貸款利

率參照基準利率浮動情況，改為統計在ＬＰＲ基礎上加減點的情況。

第三，堅決打破貸款利率隱性下限。明確要求各銀行不得通過協同行為，以任何形式設定貸

款利率定價的隱性下限。監管部門和市場利率定價自律機制將對銀行進行監督，企業也可以舉報

銀行協同設定貸款利率隱性下限的行為。

