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20/08/2019 10:58

【人行新招】人行：推動銀行運用ＬＰＲ，第三季起納入ＭＰＡ

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》人民銀行副行長劉國強在國新辦吹風會表
示，推出新的ＬＰＲ形成機制，旨在推進利率市場化改革，由各報價行按市場化原則報價，並由
銀行參考ＬＰＲ自主加點定價，有利於疏通貨幣政策傳導機制，提高市場配置資源的效率，促進
降低企業融資成本，縮小國家調控政策與實體經濟感受之間的落差。利率市場化改革就像「修水
渠」，目的是讓水流更加暢通，讓水更有效率、更精準地流到田間地頭，但水的大小還是要看閘
門。因此，利率市場化改革不能替代貨幣政策，也不能替代其他政策。
　　劉國強表示，這次改革主要有以下幾點考慮：第一，提高ＬＰＲ市場化程度。第二，推動銀
行運用ＬＰＲ，盡快在新發放的貸款中主要參考ＬＰＲ定價，並在浮動利率貸款合同中以ＬＰＲ
作為參考基準。自２０１９年第三季度起，人民銀行將把ＬＰＲ運用情況及貸款利率競爭行為納
入宏觀審慎評估（ＭＰＡ）。同時，完善貸款利率統計方式，自８月２０日起，不再統計貸款利
率參照基準利率浮動情況，改為統計在ＬＰＲ基礎上加減點的情況。
　　第三，堅決打破貸款利率隱性下限。明確要求各銀行不得通過協同行為，以任何形式設定貸
款利率定價的隱性下限。監管部門和市場利率定價自律機制將對銀行進行監督，企業也可以舉報
銀行協同設定貸款利率隱性下限的行為。

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