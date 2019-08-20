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20/08/2019 11:13

【人行新招】人行：新ＬＰＲ機制不能替代貨幣政策

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》人行貨幣政策司司長孫國峰在國新辦吹風
會表示，新ＬＰＲ機制改革就像修水渠，目的是更加利率傳導更暢通，讓水更有效率更精準流到
田間地頭。因此，利率市場化改革有利於增強貨幣政策的效果，但不能替代貨幣政策，也不能替
代其他的一些政策。
　　他表示，從存準率角度來說，中國跟發達國家相比偏低，有一定的釋放空間。

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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