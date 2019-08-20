【人行新招】人行：新ＬＰＲ機制不能替代貨幣政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》人行貨幣政策司司長孫國峰在國新辦吹風

會表示，新ＬＰＲ機制改革就像修水渠，目的是更加利率傳導更暢通，讓水更有效率更精準流到

田間地頭。因此，利率市場化改革有利於增強貨幣政策的效果，但不能替代貨幣政策，也不能替

代其他的一些政策。

他表示，從存準率角度來說，中國跟發達國家相比偏低，有一定的釋放空間。

