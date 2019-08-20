【人行新招】人行孫國峰：短期內貸款利率下降或影響銀行息差盈利

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》就新的ＬＰＲ機制對銀行的影響，人行貨

幣政策司司長孫國峰表示，改革的關鍵詞還是市場化，市場化的含義在於提高銀行自主定價能力

。銀行的貸款自主定價能力提升以後，綜合競爭力提升，有利於銀行長期可持續發展和穩健經營

。短期內貸款利率下降也可能會對銀行的息差、盈利有一定的影響，



＊保留存款基準利率，穩住銀行負債端成本＊



他表示，另一方面就存款利率來說，存款基準利率是保留的，而且將在未來較長時間內保留

，人民銀行也將指導市場利率定價自律機制，加強對存款利率的自律管理，維護市場競爭秩序，

穩住銀行負債端的成本，為銀行可持續發展營造有利的條件。從短期來看，影響是不確定的，也

很難說有一個計算。從中長期來看，銀行貸款自主定價能力提升有利於銀行可持續健康發展，對

銀行是有利的。

人行副行長劉國強表示，銀行貸款原來是參照基準利率，將來是貸款市場報價利率，即

ＬＰＲ，這是全覆蓋的，不是說某幾種繼續參照基準利率，某幾種參照新的ＬＰＲ，而是全覆蓋

，各種貸款都要參照ＬＰＲ。在推動的過程中，會納入ＭＰＡ考核，也就是宏觀審慎評估，這需

要有一個過程。

他並指，從長期看，銀行是服務業，銀行是依託實體經濟的，如果實體經濟融資成本下降了

，銀行的服務對象就增加了，實體經濟融資成本下降了、發展好轉了，銀行信貸不良率就會下來

，信貸質量就會提高。長期來看是利好。

