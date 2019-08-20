  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/08/2019 12:01

【人行新招】人行孫國峰：短期內貸款利率下降或影響銀行息差盈利

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》就新的ＬＰＲ機制對銀行的影響，人行貨
幣政策司司長孫國峰表示，改革的關鍵詞還是市場化，市場化的含義在於提高銀行自主定價能力
。銀行的貸款自主定價能力提升以後，綜合競爭力提升，有利於銀行長期可持續發展和穩健經營
。短期內貸款利率下降也可能會對銀行的息差、盈利有一定的影響，

＊保留存款基準利率，穩住銀行負債端成本＊

　　他表示，另一方面就存款利率來說，存款基準利率是保留的，而且將在未來較長時間內保留
，人民銀行也將指導市場利率定價自律機制，加強對存款利率的自律管理，維護市場競爭秩序，
穩住銀行負債端的成本，為銀行可持續發展營造有利的條件。從短期來看，影響是不確定的，也
很難說有一個計算。從中長期來看，銀行貸款自主定價能力提升有利於銀行可持續健康發展，對
銀行是有利的。
　　人行副行長劉國強表示，銀行貸款原來是參照基準利率，將來是貸款市場報價利率，即
ＬＰＲ，這是全覆蓋的，不是說某幾種繼續參照基準利率，某幾種參照新的ＬＰＲ，而是全覆蓋
，各種貸款都要參照ＬＰＲ。在推動的過程中，會納入ＭＰＡ考核，也就是宏觀審慎評估，這需
要有一個過程。
　　他並指，從長期看，銀行是服務業，銀行是依託實體經濟的，如果實體經濟融資成本下降了
，銀行的服務對象就增加了，實體經濟融資成本下降了、發展好轉了，銀行信貸不良率就會下來
，信貸質量就會提高。長期來看是利好。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS20/08/2019
【FOCUS】「魔笛」再起、漁翁得利 「撤回」修例有轉機?
生財有道20/08/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：恒指26500阻力大
國際動態20/08/2019
泰國外交部 反對中印旅客免簽證
興證快訊19/08/2019
經濟衰退來臨？
接通華為19/08/2019
【5G 通訊技術】 嶄新HUAWEI Balong 5000 商用晶片有何獨特優勢
FOCUS19/08/2019
【FOCUS】「深圳」、「利率」政經兩招 北京冀動力重整
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金