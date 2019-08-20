《午市前瞻》利好港股消息已悉數反映，短期料繼續在區間整固

《經濟通通訊社２０日專訊》人行隔晚（１９日）突出新招推動降低貸款實際利率，德國亦

正在籌備財政刺激措施，加上美國擬放寬對華為的禁令，歐美股市隔晚全線造好。不過，港股連

升四日略見回吐，今早低開３５點，在特首林鄭月娥會面傳媒前，港股更一度急跌１４２點，半

日低見２６１４９點。

其後有資金流入醫藥股和手機設備股，港股最多倒升５５點，半日高見２６３４７，最終恆

指半日僅收升２點，報２６２９４。主板成交４４５﹒７３億元。國企指數午收報１０１６０，

升５０點或０﹒５０％。

Ａ股方面，上證綜指半日收報２８８５，升２點或０﹒０７％。深成指半日收報９３５８，

升２９點或０﹒３１％，兩市成交合共３２５１﹒６１億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒９５％，報５７﹒４元；港交所（００３８８）軟

０﹒４％，報２５１﹒８元；騰訊（００７００）微升０﹒４８％，報３３８﹒４元；中移動（

００９４１）走高１﹒７４％，報６７﹒４元；友邦（０１２９９）挫１﹒１５％，報

７７﹒３５元。



＊石藥領漲藍籌，美暫緩華為禁令舜宇造好＊



醫藥股造好，石藥（０１０９３）獲富瑞看好，指其估值吸引，並維持其「買入」評級及目

標價，該股半日走高１０﹒８％，報１４﹒３６元，為半日升幅最大藍籌及國指股；中生製藥

（０１１７７）揚３﹒７３％，報１０﹒３元；三生製藥（０１５３０）漲２﹒５８％，

報１２﹒７元；藥明生物（０２２６９）中期純利升８０％，半日僅微升０﹒６７％，報

８２﹒９５元；藥明康德（０２３５９）中期少賺近１７％，但獲中金看好升其目標價至９２元

，半日漲４﹒１７％，報８１﹒２５元。

手機設備股普漲，由於美國政府將華為採購美國產品的臨時寬限期延長９０日，但同時又將

另外４０多間華為子公司列入黑名單。不過，華為在聲明中表示，無論美國商務部的決定是如何

，都不會對華為的業務產生實質性影響。舜宇（０２３８２）半日走高６﹒２６％，報１０７元

；瑞聲（０２０１８）漲６﹒３％，報３９﹒６５元；比亞迪電子（００２８５）微升

０﹒３２％，報１２﹒４元；丘鈦（０１４７８）軟０﹒８９％，報７﹒８３元。鴻騰精密

（０６０８８）遭中金降目標價至６﹒３元，半日無升跌，報３﹒３５元。

中資電訊股大致向上，中通服務（００５５２）微漲０﹒６％，報５﹒０４元；中聯通

（００７６２）公布今年７月份運營數據，移動出帳用戶累計至３﹒２４億戶，移動出帳用戶

７月淨增１０﹒９萬，半日揚１﹒２８％，報７﹒９１元；中移動（００９４１）揚

１﹒７４％，報６７﹒４元；中電信（００７２８）漲１﹒４１％，報３﹒５９元；鐵塔

（００７８８）升２﹒１５％，報１﹒９元。



＊旺旺為表現最差藍籌，內房內銀同受沽壓＊



內需股個別發展，國指股新貴旺旺（００１５１）過去三日累漲近一成後，半日回吐

１﹒７１％，報６﹒３４元，為半日表現最差藍籌；潤啤（００２９１）連日造好，半日漲

２﹒８％，報４２﹒１５元，盤中高見４２﹒６元，連續三日破頂；蒙牛（０２３１９）揚

０﹒９６％，報３１﹒５５元；Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）挫１﹒２４％，報３９﹒８５元；日

清食品（０１４７５）無升跌，報６﹒１３元。

內房股普遍回吐，碧桂園（０２００７）挫１﹒３％，報９﹒８７元，為跌幅最大國指股；

中海外（００６８８）軟０﹒１９％，報２５﹒６５元；潤地（０１１０９）軟０﹒３１％，報

３１﹒６５元；融創（０１９１８）微升０﹒５８％，報３４﹒６５元；萬科（０２２０２）微

漲０﹒５４％，報２７﹒８５元。

全國銀行間同業拆借中心今日首次公布改革後的ＬＰＲ（全稱ｌｏａｎ ｐｒｉｍｅ

ｒａｔｅ，貸款基礎利率），一年期的新ＬＰＲ報４﹒２５％，較舊機制下的４﹒３１％，下跌

了６個基點，基本符合市場預期。內銀股普遍受壓，其中，交行（０３３２８）軟０﹒３８％，

報５﹒３１元；建行（００９３９）軟０﹒６９％，報５﹒７３元；中行（０３９８８）跌

０﹒３３％，報３﹒０１元；工行（０１３９８）走低１﹒２％，報４﹒９２元；農行

（０１２８８）軟０﹒３３％，報３元。



＊連敬涵﹕舜宇於１０９元水平有明顯阻力＊



港股連升四日後，今日升勢略見放緩，勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵對《經濟通通訊

社》表示，港股過去數天從嚴重超賣逐步回復正常，目前１４天ＲＳＩ已回復約４５的水平，投

資者繼續博反彈的誘因減少；加上２６３００點有明顯阻力，亦解釋今早港股為何未能承接上日

升勢。

他補充，美國放寬華為禁令事件上令中美貿易談判吹暖風，加上本地政局回復平靜，這些利

好因素已悉數在股市反映。如果短期未有更多新的好消息，恆指將在２６０００點至２６３００

點之間整固；如再有新消息，恆指可上望２６７００點至２６８００點，屆時亦會有更大阻力。

華為採購美國企業零件的寬限期獲再度延長，手機設備股急漲。連敬涵指，雖然華為有更多

子公司遭納入實體名單，但延期的決定亦為其發展新「鴻蒙」系統製造更多時間，亦避免短期對

其銷情造成衝擊。舜宇光學連日走高，他預料在早前高位１０９元水平遇到較大阻力，但由於目

前市況改善，下跌的機會不大，持貨者仍可繼續持有。（ｙｋ，ｊｔ）

