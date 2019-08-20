《美元走勢－羅明立》歐元區若再推刺激措施，或提振匯價

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒６９ １０６﹒４３ １０６﹒５９

歐元╱美元 １﹒１０８９ １﹒１０７６ １﹒１０７９

英鎊╱美元 １﹒２１３８ １﹒２１１６ １﹒２１２７

美元╱瑞郎 ０﹒９８１７ ０﹒９７９４ ０﹒９８１４

美元╱港元 ７﹒８４５９ ７﹒８４２２ ７﹒８４４５



《美元走勢》美國波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫表示，當地經濟表現良好，美聯儲暫時毋須

再度減息，因為進一步的量化寬鬆措施可能導致美國整體債務上升，導致債務風險升溫。此外，

他又認為行動將令局方在下一個經濟下行周期時，缺乏更有力的刺激經濟工具。對於美國債息倒

掛現象，他認為是反映全球經濟問題，不是美聯儲單獨減息可解決。不過，在總統特朗普的壓力

下，美聯儲已做好減息的準備，市場預期９月會議減息的機會高達８７％。而根據利率期貨，今

年很大機會再減３次息，總共０﹒７５％。

歐元區６月經季調經常帳盈餘意外降至１８４億歐元，大幅低於市場預期，亦創自２０１７

年１月以來最低。期內，來自外貿、服務及金融業收入盈餘均見減少，某程度或反映市場對英國

「硬脫歐」疑慮擔憂。數據加強市場對歐洲央行快將於下月同時推行減息及重啟買債計劃等刺激

政策的預期。若歐元區再推刺激經濟措施，或會對歐元匯價有提振作用，但美元的強勢未有減弱

，所以歐元兌美元短期還會受壓，１﹒１０為重要的支持。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０６﹒２０ １０４﹒５０ １０６﹒８０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１１４０ １﹒１０２０ １﹒１２００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

