中環地皮難求，財團通過併購增加土儲。中環威靈頓街９２號多層，以１﹒８５億元成交，
據悉買家為資本策略（００４９７），已集齊９２至９６號業權，部署日後重建。
土地註冊處顯示，中環威靈頓街９２號地下、２至４樓單位以１﹒８５億元售出。買家為
Ｄｉｇｉｔａｌ Ｐｏｉｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ，為一家海外註冊公司。原業主則於２０１１年
以３５５０萬元購入，持貨８年，易手帳面獲利近１﹒５億元，賺幅達４倍。《香港經濟日報》
20/08/2019 08:49
【本港樓市】資本策略（４９７）中環舊樓統一業權，料併鄰地重建
中環地皮難求，財團通過併購增加土儲。中環威靈頓街９２號多層，以１﹒８５億元成交，
據悉買家為資本策略（００４９７），已集齊９２至９６號業權，部署日後重建。
土地註冊處顯示，中環威靈頓街９２號地下、２至４樓單位以１﹒８５億元售出。買家為
Ｄｉｇｉｔａｌ Ｐｏｉｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ，為一家海外註冊公司。原業主則於２０１１年
以３５５０萬元購入，持貨８年，易手帳面獲利近１﹒５億元，賺幅達４倍。《香港經濟日報》
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