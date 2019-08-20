《匯思－陳德霖》支付結算系統是香港成為國際金融中心的重要基石

《匯思》金管局總裁陳德霖在匯思撰文指，回顧支付結算系統的變革，支付結算系統是香港

成為亞洲首屈一指的國際金融中心的重要基石。他表示，金管局在１９９６年啟動即時支付結算

系統（ＲＴＧＳ）開通以來，系統不斷強化升級，一直保持百分百正常持續運作，沒有試過出事

停機，處理本港銀行體系內的大量資金交易，現時單是港元交易平均每天就有１萬億元。

他又指出，早於人民幣國際化在２００９年提速前，ＲＴＧＳ系統在２００７年已開通人民

幣支付結算功能。今天香港已是離岸人民幣業務的全球樞紐，每天人民幣ＲＴＧＳ系統處理的總

額亦已突破１萬億元。根據環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）統計，全球人民幣跨境支付約

７成經香港支付系統處理。

隨著去年９月快速支付系統「轉數快」推出，香港銀行業進入一個新時代，系統不但有助推

進金融科技創新，亦為市民日常支付提供了另一個便利安全的選項，同時亦為銀行和電子錢包營

運商，提供一個公平的競爭平台，以提供高效、安全的小額支付服務。



以下為《支付結算系統與央行》文章全文：



＊要做體檢嗎？＊



１﹒「你想我幫香港的銀行同業支付結算系統做一個免費體檢嗎？」時維１９９２年，一位英倫

銀行（英國央行）來港度假的支付系統專家善意地毛遂自薦。當時的香港政府外匯基金管理局缺

乏這方面的專長，於是我樂意地接受了這好意。好幾十年來，香港上海匯豐銀行一直在直接或間

接地充當香港所有銀行的結算行。換言之，匯豐是銀行同業支付結算系統的營運者，而所有銀行

間的支付都通過匯豐帳戶結算。



２﹒體檢的結果未盡人意。大額支付系統當時須符合六項國際通行準則，香港只有兩項勉強合格

，四項「肥佬」。簡單而言，我們的銀行同業支付結算系統在以下幾方面未能達標：



（ａ）依賴一家商業銀行而非央行的帳戶結算；

（ｂ）結算以銀行間往來的淨額而非總額作基準；

（ｃ）隔日而非即時結算；

（ｄ）結算在法律上的「終局性」存疑。



３﹒作為金融市場基建的重要組件，銀行間大額支付結算系統是任何一個蓬勃的金融中心的重要

基石，不少人將之比擬為金融系統中的「水管」，而我較喜歡視之為人體血管，暢順與否直接影

響身體健康甚至生命。體檢客觀地暴露了香港虛弱之處，除卻施行根本性的大手術已別無他法。



＊改革良機＊



４﹒無疑，要對這套系統動手術還有更深層次的考慮－－只是當時大家尚未留意到－－那就是收

回匯豐充當香港銀行體系結算機構這項功能。中央銀行可以「無中生有」地創造貨幣，不但是因

為它們能開動印鈔機，還因為它們具備作為銀行體系結算機構的權力和地位。央行通過增加或減

少商業銀行在央行開立的結算戶口的結餘（或稱為儲備），去增大或縮小貨幣供應（即Ｍ０）。

基於歷史原因，匯豐一直是香港銀行體系的結算機構，故有「半央行」之稱。然而，由一家

商業銀行承擔香港的央行功能畢竟非長久之策。因此，香港政府在１９８８年引進「新會計安排

」，用間接方法去限制匯豐左右貨幣供應的能力。當時的做法是規定匯豐須於外匯基金開立戶口

，但戶口結餘水平由港府金融事務科決定，再通過罰息機制令匯豐有誘因因應這個戶口結餘水平

調節銀行間的流動性。

「新會計安排」雖然為貨幣操作提供了一個過渡安排，但未有改動支付結算系統。糾正由商

業銀行承擔香港央行功能的「異常」之況，是１９９０年代香港銀行同業支付結算系統改革的主

要目標之一，也是新成立的香港金融管理局的重要舉措，以推動香港支付結算系統依循國際標準

和慣例。



＊ＲＴＧＳ系統起步＊



５﹒萬事起頭難。首先要有人，金管局需要從外部招納專家和顧問。我們還要與時間競賽，９７

臨近，為避免項目橫跨回歸，我們於１９９５年初啟動項目，爭取在１９９６年底前新系統全面

啟用。要將系統升級至符合國際最佳標準、技術先進的即時支付結算（Ｒｅａｌ Ｔｉｍｅ

Ｇｒｏｓｓ Ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔ，ＲＴＧＳ）系統，涉及浩瀚繁鉅的程式編寫工作，唯一可

行方案就是委聘匯豐開發程式，在原有的結算所自動轉帳系統（ＣＨＡＴＳ）基礎上建立新系統

。我們很早就意識到不能閉門造車，使用者必須參與設計新系統的功能。我們還利用這個契機增

添貨銀兩訖（ＤｖＰ）和外匯交易同步交收（ＰｖＰ）兩個功能選項。

所謂「ＤｖＰ」，就是將ＲＴＧＳ系統接駁金管局的債務工具中央結算系統（Ｃｅｎｔｒａ

ｌ ＭｏｎｅｙｍａｒｋｅｔＵｎｉｔ，ＣＭＵ）－－ＣＭＵ為金管局和其他債務工具發行人提

供債券託管和清算服務─ 從而進行貨（債）銀兩訖的實時交收。所謂「ＰｖＰ」，就是讓兩種

不同貨幣的外匯交易得以實時掛勾同步進行。於是我們與香港銀行公會成立了一家合資有限公司

，以負責支付和結算服務，匯豐亦同意將其ＣＨＡＴＳ的所有知識產權轉讓予新成立的合資公司

。由於系統的實時結算功能會增加銀行對日間流動性的需求，我們引入了即日回購安排

（ｒｅｐｏ），這全賴ＲＴＧＳ系統和ＣＭＵ能夠無縫、高效對接，讓銀行順利進行外匯基金票

據和債券結算。



６﹒目標明確，貴在執行。差不多整整兩年的每個周一，我作為負責人在金管局召開例會，與會

者二十多人，包括項目顧問、程式開發商、香港銀行公會及金管局項目小組成員。為了協調解決

不同持份者紛紜的意見和分歧，我不得不採取一個辦法：分歧不解決當天就絕不散會。事實證明

，這方法非常見效。各方的領隊意識到，與其「累鬥累，困獸鬥」，倒不如尋求折衷共識解決分

歧。於是，大家很快就建立了互相理解、彼此配合的互動關係。



＊ＲＴＧＳ系統於１９９６年底如期開通＊



７﹒整個團隊都不眠不休、竭盡全力，我們才得以克服無數的挑戰，特別是在使用者驗收測試（

ＵｓｅｒＡｃｃｅｐｔａｎｃｅＴｅｓｔ）和模擬測試（ＳｉｍｕｌａｔｉｏｎＴｅｓｔ）階段

。尤其重要的是，新系統是實時運作的，因此一旦開通後，新舊系統就一定不可以同時並行。換

言之，只要新系統啟用，就如中國人所說的「開弓沒有回頭箭」，哪怕系統無法按計劃運作。無

形壓力之大可以想像，當時銀行同業支付結算系統每天成交量約３０００億港元，萬一新系統「

跪低」，整個銀行系統就會癱瘓，資金流轉驟斷，就如血管突然壅塞，生命堪虞。



８﹒開通倒數數個星期，氣氛更為緊張。測試階段冒出來的「蟲」（電腦術語「ｂｕｇｓ」，即

錯漏之處）遠超預期，這既是好消息也是壞消息，好消息因為知道哪些問題需要解決；壞消息因

為在爭分奪秒的階段要處理大量的「除蟲」工作，而且好不容易地把這個漏洞處理掉，新的漏洞

又冒出來，疲於奔命。１９９６年１２月８日（周日），死線已到，我們必須決定新系統是否如

期在第二天（周一）開通。當時，除蟲工作基本完成，只剩下一個很後期才發現的問題，是銀行

提取全部交易記錄的功能，這項功能極少使用，但如果問題不能及時解決，一旦在新系統需要使

用這項功能，將嚴重拖慢系統的運作速度。團隊告訴我，這個「提取全部交易記錄」的漏洞已經

修復，但電腦的運算能力仍待增強，才能滿足特大的交易量，例如當所有銀行同時發出以外匯基

金票據和債券進行貨銀兩訖實時交易的指令時。即使這情況出現的可能性微乎其微，但仍有風險

。經過一番掙扎，我們決定「去馬」，按計劃於１２月９日（周一）推出新系統！我以並不像開

玩笑的方式告訴我的同事：「如果事情有絲毫差池，我和你們的人頭都要落地（ｈｅａｄｓ

ｗｉｌｌ ｒｏｌｌ）。」。



＊世界級的系統＊



９﹒回過頭看，我們在１９９６年啟動這個國際上最先進可靠的ＲＴＧＳ系統，每一位參與者都

值得為自己的貢獻而自豪。香港是全世界第四個推出ＲＴＧＳ系統的地區，僅次於美國、瑞士和

英國，而英國其實亦只是較香港早幾個月推出。開通以來，系統與時代並進，功能不斷強化升級

，尤為難得的是一直保持１００％正常持續運作，沒有試過出事停機。這個安全高效的平台處理

香港銀行體系內的大量資金交易，現時單是港元交易平均每天就有１萬億元。值得一提的是，早

於人民幣國際化在２００９年提速前，我們的ＲＴＧＳ系統在２００７年就已早著先鞭，開通人

民幣支付結算功能。今天香港已是離岸人民幣業務的全球樞紐，每天人民幣ＲＴＧＳ系統處理的

總額亦已突破１萬億元。根據環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）統計，全球人民幣跨境支付

約７成經香港支付系統處理。



１０﹒支付結算系統是香港成為亞洲首屈一指的國際金融中心的重要基石。１９９６年推出的

ＲＴＧＳ系統不但安全且高效，並為日後香港銀行的支付結算發展奠下基礎。時隔２０多年，隨

著２０１８年９月快速支付系統「轉數快」（Ｆａｓｔｅｒ Ｐａｙｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ，

ＦＰＳ）面世，香港銀行業進入了一個新時代。「轉數快」是世界上首個集實時、方便、安全、

收費相宜等多種特性於一身而又支援雙幣（港元和人民幣）的支付平台，大大方便了市民進行小

額個人對個人以及個人對商戶的交易。此系統不但有助推進金融科技的創新，亦為市民日常支付

提供了另一個便利安全的嶄新選項。同時也為銀行和電子錢包營運商提供一個公平的競爭平台，

以提供高效、安全的小額支付服務。



香港金融管理局

總裁

陳德霖



２０１９年８月２０日

