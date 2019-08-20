嘉里建設：香港風波後必有春天，冀政府加強與市民對話解決問題

《經濟通通訊社２０日專訊》嘉里建設（００６８３）公布中期業績，主席黃小抗於業績發

布會上被問到本港最近發生的社會事件所致的影響時回應指，非常關注社會問題當對樓市所造成

的影響，不過相信香港為福地，「風波後必然有春天」，因此對香港保持信心，會繼續關注中港

兩地的投資機會。

對於如何讓香港重見「春天」，黃小抗認為需待香港安靜下來並且恢復秩序，大家可恢復正

常工作，反問「（社會衝突）繼續落去對香港有咩好處呢？」。他期望，政府可以加強與市民對

話，給予對方空間，逐步去解決問題，並指「真正為香港著想，問題不難解決」。

面對市場風險增加，首席財務官王志剛指，嘉里建設以香港及中國為投資重點的方向未有改

變，維持今年銷售目標１２０億元，當中香港及中國銷售分別佔８０億元給４０億元，惟他透露

，由於中國服務式住宅早前銷售反應良好，但售價未能相應提升，令集團考慮延遲銷售項目，有

機會令今年的中國銷售目標未能完成。

王志剛續指，在市場不明朗因素及香港投資房地產諸多限制下，現時房地產投資者較為審慎

，不過剛需仍存在，相信在全世界量化寬鬆及減息的趨勢下，可支持樓價不會出現斷崖式下跌。

黃小抗則補充，集團在投地時會「隨行就市」。

另外，嘉里物流（００６３６）早前曾提及考慮將兩個貨倉出售予嘉里建設，王志剛計劃將

兩個貨倉活化並發展特色業務，會考慮興建為數據中心、迷你倉或共享工作空間，但就不會再考

慮改劃成已被城規會否決的骨灰龕場。（ｋｙ）

