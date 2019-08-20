【新股上市】愛酷游提交香港ＩＰＯ申請，Ａｐｐ激活用戶超過半億

《經濟通通訊社２０日專訊》根據港交所網站上載的申報文件，專注於網吧用戶的移動廣告

公司愛酷游已經向港交所提交上市前文件。中信建投（國際）企業融資擔任獨家保薦人。

據弗若斯特沙利文報告，於２０１８年，在中國專注於獲取網絡會所用戶流量的第三方移動

互聯網運營平台中，按提供用戶獲取服務所得收入計，愛酷游排名第一。文件指，去年在眾多專

注於獲取網絡會所流量的移動互聯網運營平台中，按平均用戶獲取成本計，愛酷游亦排名第一，

平均用戶獲取成本為０﹒３元（人民幣．下同）。



＊集資所得用作提升研發力及擴大團隊＊



文件顯示，這次集資所得資金淨額擬用於提升愛酷游的研發能力、改善當前愛酷遊Ａｐｐ的

設計與功能、擴大銷售及營銷團隊、用於進行策略合作、投資及收購等。

截至最後實際可行日期，愛酷遊Ａｐｐ的累計已激活用戶超過５２００萬名。截至２０１６

年、２０１７年及２０１８年１２月３１日止三個年度以及截至今年３月３１日止三個月，愛酷

遊Ａｐｐ的平均每月活躍用戶分別約為５５０萬、６５０萬、６３０萬及６７０萬名，而愛酷遊

Ａｐｐ的平均每日活躍用戶則分別約為８０萬、１００萬、１００萬及１１０萬名。



＊去年純利近９５００萬人幣＊



截至今年３月３１日止三個月，公司總收益約６６﹒５％來自用戶獲取服務，而廣告代理服

務則佔收益２３﹒１％，軟件開發及其他服務佔１０﹒４％。

截至２０１６年、２０１７年及２０１８年１２月３１日止三個年度以及截至今年３月３１

日止三個月，愛酷游的收入分別達到４５７０萬、１﹒０１億、１﹒２１億及３３６０萬元。同

期純利分別達到２４４０萬、６４９０萬、９４８０萬及１６１０萬元，毛利率分別為

９４﹒９％、９７﹒６％、９４﹒７％及９５％。（ｃｌ）

