【本港經濟】７月份整體通脹率維持３﹒３％，高於市場預期

《經濟通通訊社２０日專訊》政府統計處公布，７月份整體消費物價按年上升３﹒３％，與

６月份相若，但高於市場原來估計的３％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價

指數在７月份的按年升幅（即基本通脹率）為３﹒２％，亦與６月份相若。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至７月止的三個月的平均每月升幅為０﹒３％，而截

至６月止的三個月的相應升幅則為０﹒５％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅

為０﹒３％及０﹒４％。



＊首七個月基本通脹率為２﹒９％＊



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年７月份錄得按年升幅的類別為食品（不包

括外出用膳）（上升１２﹒８％）、住屋（上升４％）、雜項物品（上升２﹒７％）等，至於錄

得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌５﹒９％）、衣履（下跌２％）和耐用物品（下跌１

﹒２％）。

以今年首七個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升２﹒７％。剔除所有政府一

次性紓困措施的影響，升幅為２﹒９％。



＊通脹率走勢將視乎新鮮豬肉價格而定＊



政府發言人表示，７月份的基本消費物價通脹率保持穩定，為３﹒２％。雖然豬肉價格的升

幅因新鮮豬肉供應遇到干擾而擴大，但其影響被旅遊費用的升幅收窄所抵銷。消費物價指數的其

他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致溫和。

展望將來，鑑於早前新訂住宅租金回落、環球通脹溫和，以及本地經濟狀況欠佳，整體價格

壓力短期內應大致受控。然而，未來數月的通脹率會視乎新鮮豬肉的供應情況和價格。政府會繼

續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。

