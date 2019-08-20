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即市新聞

20/08/2019 17:56

【本港樓市】上半年私宅落成５７３４伙，僅達政府全年預測２８％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》根據屋宇署今天最新發表的資料顯示，今年６月份全港共有５
個私人住宅項目，共有１８７１個單位落成，較５月份大增３９％，並創今年以來最多；不過，
今年上半年只有５７３４伙私宅落成，較去年同期的６２３６伙按年減少８％，創近四年同期最
少。
　　利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上半年落成單位５７３４個，僅佔差估署全年預測的
２０４２０伙約２８％，整體竣工進度稍為落後於預期，但預計下半年仍有不少焦點項目可望竣
工，當中包括大埔「雲匯」（１４４４伙）、屯門「上源」（１１５４伙）、大埔「嘉熙」
（１１２２伙）、元朗「朗城滙」（７２０伙）及西營盤「翰林峰」（６４５伙）等，再加上其
他中小型項目，估計２０１９年全年落成量仍有望接近兩萬伙水平。

＊上半年新界私宅落成達２６１７伙＊

　　陳海潮指，今年首季只有９７１伙私人住宅落成，步伐相對緩慢，但踏入第二季不少大型項
目先後竣工，刺激季內落成量飆升至４７６３伙，但整體上半年落成進度仍落後於預期。
　　資料顯示，６月份本港共有５個私宅項目正式落成，當中規模較大的項目為南昌站
「匯璽ＩＩＩ」，涉及１１７２個單位；其次為北角「維港頌」，涉及單位伙數３７８個。
　　按地區劃分，今年上半年以新界區的落成私宅單位數量較多，該區共有１４個項目落成，涉
及單位總數２６１７伙，佔同期整體私宅落成量約４５﹒６％；九龍區有５個項目落成，涉及單
位總數２１２７伙，佔同期整體約３７﹒１％；至於港島區則有６個項目竣工，涉及單位總數
９９０伙，佔同期整體約１７﹒３％。（ｃｌ）

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