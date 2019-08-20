《經濟通通訊社２０日專訊》嘉華國際（００１７３）公布，截至今年６月底止，中期純利
１５﹒３億元，按年升１﹒６４倍，每股盈利４８﹒８２仙，派中期息每股６仙。
期內，營業額５１﹒２億元，按年升７﹒２倍，毛利升４﹒５倍至２２﹒３億元。
（ｓｋ）
20/08/2019 12:31
嘉華國際中期純利按年升１﹒６４倍，派中期息６仙
《經濟通通訊社２０日專訊》嘉華國際（００１７３）公布，截至今年６月底止，中期純利
１５﹒３億元，按年升１﹒６４倍，每股盈利４８﹒８２仙，派中期息每股６仙。
期內，營業額５１﹒２億元，按年升７﹒２倍，毛利升４﹒５倍至２２﹒３億元。
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