【企業盈警】錦州銀行料中期錄得淨虧損約５億至１０億人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》錦州銀行（００４１６）公布，預期截至今年６月３０日止六

個月集團錄得淨虧損約５億元至１０億元（人民幣．下同），去年同期則錄得淨利潤約４３﹒４

億元。

上半年錄得虧損主要由於該行為應對資產質量下行和不良資產未結清餘額的增加，以及執行

國際財務報告準則第９號，採用預期損失模型，增加計提金融資產減值準備，以增強該行的風險

抵禦能力所致。（ｂｎ）

