《經濟通通訊社２０日專訊》華潤置地（０１１０９）公布，截至今年６月底止，中期純利
１２７﹒３億元（人民幣．下同），按年上升４３﹒８％，每股盈利１﹒８４元，派中期息每股
０﹒１２９元，折合每股０﹒１４４港元，按年增加１７﹒３％。
期內，收益４５８﹒５億元，按年增長４﹒７％；毛利１７５﹒２億元，按年跌
１６﹒８％，綜合毛利率為３８﹒２％，按年跌９﹒９個百分點。（ｓｋ）
20/08/2019 12:11
華潤置地中期純利按年升４３﹒８％，中期息０﹒１２９元人幣
《經濟通通訊社２０日專訊》華潤置地（０１１０９）公布，截至今年６月底止，中期純利
１２７﹒３億元（人民幣．下同），按年上升４３﹒８％，每股盈利１﹒８４元，派中期息每股
０﹒１２９元，折合每股０﹒１４４港元，按年增加１７﹒３％。
期內，收益４５８﹒５億元，按年增長４﹒７％；毛利１７５﹒２億元，按年跌
１６﹒８％，綜合毛利率為３８﹒２％，按年跌９﹒９個百分點。（ｓｋ）
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