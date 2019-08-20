《經濟通通訊社２０日專訊》港鐵公司（０００６６）公布，蘇家碧已提出請辭以迎接其他
機遇。她將於明年１月１６日起，不再擔任港鐵公司事務總監、執行總監會成員及企業責任委員
會成員。（ｓｋ）
20/08/2019 16:35
蘇家碧辭任港鐵公司事務總監等職務，明年初生效
《經濟通通訊社２０日專訊》港鐵公司（０００６６）公布，蘇家碧已提出請辭以迎接其他
機遇。她將於明年１月１６日起，不再擔任港鐵公司事務總監、執行總監會成員及企業責任委員
會成員。（ｓｋ）
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