《經濟通通訊社２０日專訊》中華煤氣（００００３）公布，截至今年６月底止，中期純利
３８﹒８９億元，按年跌１８﹒８％，每股盈利２３仙，派中期息每股１２仙。
若未計集團所佔之國際金融中心投資物業重估增值，稅後溢利為３７﹒５２億元，按年下跌
５﹒３％。
期內，未計燃料調整費的營業額為１９９﹒２４億元，按年上升６﹒３％，已計燃料調整費
營業額為２０３﹒５２億元，按年升５﹒７７％。（ｓｋ）
20/08/2019 16:39
煤氣（００００３）中期純利按年跌１８﹒８％，中期息１２仙
《經濟通通訊社２０日專訊》中華煤氣（００００３）公布，截至今年６月底止，中期純利
３８﹒８９億元，按年跌１８﹒８％，每股盈利２３仙，派中期息每股１２仙。
若未計集團所佔之國際金融中心投資物業重估增值，稅後溢利為３７﹒５２億元，按年下跌
５﹒３％。
期內，未計燃料調整費的營業額為１９９﹒２４億元，按年上升６﹒３％，已計燃料調整費
營業額為２０３﹒５２億元，按年升５﹒７７％。（ｓｋ）
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