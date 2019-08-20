煤氣（００００３）中期純利按年跌１８﹒８％，中期息１２仙

《經濟通通訊社２０日專訊》中華煤氣（００００３）公布，截至今年６月底止，中期純利

３８﹒８９億元，按年跌１８﹒８％，每股盈利２３仙，派中期息每股１２仙。

若未計集團所佔之國際金融中心投資物業重估增值，稅後溢利為３７﹒５２億元，按年下跌

５﹒３％。

期內，未計燃料調整費的營業額為１９９﹒２４億元，按年上升６﹒３％，已計燃料調整費

營業額為２０３﹒５２億元，按年升５﹒７７％。（ｓｋ）

